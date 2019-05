¿Han respondido los políticos a las preocupaciones de los aragoneses?

Ha sido una elección aleatoria, basada en números y rostros, y ha deparado más de una sorpresa. En el tercer bloque del debate a 8 organizado por HERALDO, los candidatos a la DGA debían responder a las preguntas de 16 ciudadanos, que han puesto en más de un aprieto a los políticos al interesarse por sus soluciones a los servicios, la despoblación, las infraestructuras o la despoblación, y más de uno les han puesto en aprietos,

El representante de Vox, Santiago Morón, ha optado por irse por la tangente cuando una desempleada, Irene Adiego, se ha interesado por saber qué piensa para luchar contra el paro y la precariedad. Así, ha defendido la necesidad de rebajar los impuestos para que las familias y las pymes dispongan de “mayor capacidad de inversión”, al mismo tiempo que ha abogado por la iniciativa privada.

Algo similar ha ocurrido cuando la pediatra Lourdes Palacín le ha preguntado a la candidata de Podemos-Equo, Maru Díaz, por sus medidas preventivas contra las agresiones al personal sanitario. Directamente se ha puesto a hablar de su modelo sanitario, de su apuesta por la Atención Primaria, sin dedicarse ni uno de los sesenta segundos que disponía para centrarse en la cuestión.

Una pantalla ha mostrado los rostros de los 16 ciudadanos y cada uno de los candidatos ha elegido una de estas caras para responder a la pregunta que les han formulado en un vídeo. Y algunos lo han hecho con conocimiento, como el presidente del PP, Luis María Beamonte, al escoger el conocido rostro del presidente de Stop Sucesiones, Miguel Ángel Bernal. Como era esperable, quería saber la política de bonificaciones del impuesto y Beamonte ha expuesto al milímetro la retahíla de rebajas de su “revolución fiscal”. No ha estado igual de suelto cuando la inmigrante Ana Hernández le ha preguntado por las políticas de integración: ha dicho que es una competencia estatal y que como no quería estar “de perfil” abogaba por un fondo de emergencia social. “Son personas, no mano de obra”, ha dicho.

También ha tenido su particular suerte en la elección el candidato de IU, Álvaro Sanz, al seleccionar a la sindicalista Elena Pérez, que le permitido cargar contra la política de recortes y la salida de la crisis “pagada por los trabajadores”. Eso sí, ella se ha quedado con la ganas de saber las soluciones de Sanz contra la precariedad.

Tampoco ha tenido mayor problema el presidente aragonés, Javier Lambán, cuando el médico Manuel Muñoz, le ha preguntado por las medidas para cubrir las plazas de difícil cobertura -“negociar con los sindicatos”, ha dicho- o cuando el universitario Pablo Yagüe se ha interesado por las inversiones en campus -“el compromiso es patente con el plan de financiación de 2016”, ha respondido-.

Lo mismo le ha ocurrido al candidato de CHA, José Luis Soro, que no ha tenido mayor problema para hablar de despoblación, una de sus competencias como consejero de Vertebración del Territorio, como le ha requerido un vecino de Bañón, Manuel Simón.

El candidato aragonesista, Arturo Aliaga, ha sido igualmente claro al asegurar a la enfermera Carmen Gómez, preocupada la escasez de profesionales, que su partido está por cubrir plazas en la sanidad.

El cabeza de lista de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, ha apostado “decididamente” por la inversión en I+D+i para retener el talento por el que mostró su preocupación el ingeniero industrial Jésus Fumanal. El envite era sencillo y el candidato no ha requerido agotar siquiera los 60 segundos.