Daniel Pérez Calvo afronta sus primeras elecciones autonómicas como cabeza de lista de una formación política. El aspirante de Ciudadanos es un independiente propuesto por la dirección nacional del partido, aunque el pasado marzo se impuso en las primarias de Cs en Aragón a otros ocho afiliados de las agrupaciones de Zaragoza, Barbastro, Huesca y Jaca.

Pérez, de 53 años, es periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Antena 3, a cuya delegación en Zaragoza se incorporó en 1991. Sin militancia política previa, dio el paso a la primera línea autonómica tras el ofrecimiento que le hizo la cúpula de Ciudadanos a comienzos de año.

El resultado de las elecciones generales del pasado 28 de abril ha convertido a Cs en la segunda fuerza política en Aragón, por delante del PP, que ha pasado de la primera a la tercera posición, y de Unidas Podemos, que es ahora cuarta. El PSOE ha sido el partido más votado, mientras que Vox se sitúa como quinta fuerza.

En este panorama, Pérez cree que Cs puede ser "un gran cortafuegos del sanchismo" en Aragón y se postula como la "única alternativa" al PSOE. "Somos segunda fuerza política" y, tras el sorpaso al PP en Aragón, "no renunciamos a ir a más", ha aseverado.

"Salimos a ganar", ha recalcado en estas semanas previas a los comicios, para estimar que su partido puede alcanzar el Pignatelli y las principales alcaldías de la Comunidad. Se ha abierto a pactar con todas las fuerzas políticas, dejando claro que Cs no entrará "en un cambio de cromos ni de sillones". "Lo primero es saber para qué pactamos y después decidir con quién es posible llevar a cabo esos acuerdos".

El candidato ha asegurado que si Cs fuera primera fuerza en los comicios autonómicos también estaría dispuesta a dialogar "con todos los partidos constitucionalistas" y ha manifestado que el "no al PSOE" del que hizo bandera Albert Rivera en la campaña de las generales es un no a Sánchez que se decidió en la Ejecutiva Nacional de Cs, "pero no se habló en ningún caso del escenario autonómico". Se seguirá, en ambos casos, "el mandato de las urnas", ha agregado.

Dani Pérez afirma que Cs promueve un proyecto "de futuro y regeneración" y ha dicho tajante que no ha llegado a la política "buscando proyección", por lo que "en el intercambio de sillones no me van a encontrar, que no me vengan ofreciendo cargos. Nuestro objetivo único y exclusivo es Aragón y los aragoneses".