Santiago Morón busca los primeros escaños para Vox en la DGA

Santiago Morón Sanjuán encabeza la candidatura de Vox al Gobierno de Aragón en estas elecciones autonómicas. Morón es el presidente de la formación en Zaragoza y esta será su primera vez como número uno en una lista electoral.

Nacido en la capital aragonesa en 1968, estudió Medicina en la Universidad de Zaragoza, con la especialidad de médicina de familia, y trabaja en el Fremap. Morón está casado y es padre de tres hijos.

Aunque Vox aboga por suspender el Estado de las autonomías, la formación ha decidido presentarse a estas elecciones. Según explicó el propio Morón en una entrevista en HERALDO, Vox "está en contra del despilfarro autonómico", pero no quiere "eludir" su responsabilidad. "Si no nos presentamos, no podemos defender nuestras posturas. Trabajaremos desde las Cortes para suprimir o modificar el sistema de comarcas", dijo.

Vox Aragón presentará candidaturas en 18 municipios de la Comunidad, entre ellos las tres capitales de provincia, con la esperanza de revalidar los buenos resultados de las elecciones generales y la promesa de "aligerar" el peso de la administración en la organización territorial.

Este es uno de los principales argumentos que defiende la formación de cara a las autonómicas y municipales, según el propio Morón.

En las pasadas generales del 28 de abril, Vox logró en Aragón un 12,2% de los apoyos, con un total de 92.027 votos y la obtención de un escaño en la Cámara Baja (de un total de 13 que se repartían en la Comunidad).

Por provincias, es en Zaragoza donde más papeletas obtuvo el partido ultranacionalista y donde logró su único escaño aragonés (en Zaragoza se repartían 7). En total, Vox recibió 70.413 votos en la provincia de Zaragoza, un 12,76% del total, siendo la quinta fuerza política. En la provincia de Huesca, se quedó con 13.309 votos, un 10,68%, y se consolidó también como la quinta fuerza. Por último, en la provincia de Teruel, Vox consiguió 8.305 papeletas, un 10,66%, y fue la cuarta fuerza política, ligeramente por delante de Unidas Podemos, que tuvo 8.236 votos, un 10,57%

