Hace unos días, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza me nombró ‘Alumna Distinguida’, un premio que me ha hecho especial ilusión: que la que fue mi casa durante cinco años se haya acordado de mí de esta manera es algo con lo que no contaba. En el acto se entregaron también los diplomas a los mejores alumnos de los diez diferentes grados que se imparten actualmente. La ‘Alumna Distinguida’ pronunció una alocución. Enfundada en un vestido de lentejuelas recordó que en los años de la carrera era ‘la chica del chándal’: tenía que salir cinco minutos antes de que acabara la última lección de la mañana para llegar a tiempo a sus clases como entrenadora de gimnasia en un lejano colegio. Trabajaba y estudiaba. Mucho. Porque sabía que estudiar era el único modo de subirse al ascensor social al que no habían podido subirse sus padres porque la guerra y la posguerra les habían partido la vida en dos mitades.

En su discurso, ‘la chica del chándal’ recordó a los profesores de los que tanto había aprendido, hombres y mujeres sabios que compartían su saber con jóvenes como ella, hijos de obreros, campesinos y empleados que habían proyectado en sus vástagos el futuro que no habían tenido. Les pidió a los graduados premiados que no olvidaran que la mayoría de sus antepasados habrían dado una mano por saber leer; que recordaran que respiraron el mismo aire que años atrás respiraron José Martí y María Moliner. Que tuvieran presente que somos palabras mecidas por el viento.

Ana Alcolea es escritora