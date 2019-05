El gato de la suerte de origen asiático se conoce como maneki-neko, en Japón; y Zhaocai Mao, en China. Desde allí dieron el salto a Occidente y hoy se pueden adquirir en muchos comercios de origen chino. Vienen a ser una suerte de san Pancracio, pero al estilo asático, que ocupa un lugar preferente en casas y negocios y que llama la atención por el movimiento repetitivo de uno de sus brazos. En japonés, maneki-neko significa algo así como ‘el gato que invita a entrar’.

Estas figuras simbolizan la buena suerte en sus tres variaciones: el gato que levanta la pata derecha y llama a la suerte y al dinero; el que mueve la izquierda para atraer más clientes y el que levanta las dos como señal de protección para el negocio o el hogar.

Pero además, estos gatos de la suerte pueden tener otro valor añadido, un toque personalizado gracias a las creaciones de la diseñadora zaragozana Silvia Mollat, que desde octubre del pasado año comercializa estas piezas transformadas en personajes del mundo del cine y las series, la música, la literatura o el cómic. En realidad, la idea “surgió hace alrededor de cuatro años, cuando no supe que regalarles a una pareja de amigos a los que les gustan mucho los gatos. Pasé por un comercio chino y al ver los gatos de la suerte pensé en pintarlos a mano y personalizarlos como si fueran ellos. Les encantaron y me animaron a hacer más”, explica la diseñadora.

Desde entonces no ha parado de trabajar en esta línea felina. El segundo domingo de cada mes Silvia instala el puesto de su firma Kibori en el zaragozano mercado de Las Armas, donde se pueden adquirir sus gatos de la suerte. Al principio, hice dos para probar y antes de llevarlos al mercado ya había vendido uno. La verdad es que cada vez me piden más y he tenido que dejar en segundo plano otros productos de la marca para centrarme solo en los gatos”, confiesa.

Entre los personajes y artistas que ha realizado hasta ahora figuran Jon Nieve (‘Juego de Tronos’), Batman, Freddie Mercury, Capitán América, Frida Kahlo, Luke Skywalker, la princesa Leia, Eleven (‘Stranger Things’), Alaska, David Bowie o Amy Winehouse, entre otros.

Cada una de sus piezas está pintada a mano. Y no solo eso. Como los gatos que compra son originalmente de color dorado, cada uno de ellos se somete a un proceso de lijado e imprimación antes de ser pintado. “Llevan mucho trabajo, son piezas únicas en las que se invierten alrededor de siete horas por unidad”, añade. Por eso, cada una de estas figuras únicas se vende a partir de 58 euros, en el mercado de Las Armas y en las tiendas Serendipia (Fita, 23) y Esenzia (San Vicente de Paúl, 23).

Alicía, Wonder Woman y Frida Kahlo Kibori

Entre los futuros personajes que verán pronto la luz se encuentra en preparación la Madre de Dragones, Daenerys Targaryen (‘Juego de Tronos’), y ya se puede ver en sus redes sociales el resultado de una Alaska tal y como aparecía en el programa de televisión ‘La bola de cristal’. “La verdad es que me piden personajes muy variopintos”, apunta.

En este momento, los gatos que redecora la diseñadora zaragozana llegan directamente de China, a través de pedidos de tamaño medio aunque todavía no los ha encontrado en blanco, que serían más fáciles de pintar. “Y no todos los modelos son iguales o como me gustan. A este paso, tendré que hacer moldes y producirlos yo misma para evitarme el proceso de lijado e imprimación y las capas y horas que llevan de secado. Pero aún falta una tiradilla para eso”, comenta.