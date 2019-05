Después de unas elecciones generales en las que sorprendió la convergencia política-tauromaquia, las miradas se dirigen al ruedo de las autonómicas y municipales. Los nombres de Miguel Abellán (PP Madrid), Salvador Vega (PP Málaga) o Pablo Ciprés (Vox Huesca), cuyas formaciones no obtuvieron suficiente apoyo como para que dieran el salto al Congreso de los Diputados, abren paso al escalafón regional.

La gente del toro volverá a estar muy presente en los comicios del próximo domingo 26 de mayo. Esta vez, con la representación más repartida. Al menos, en las listas electorales elaboradas en el territorio aragonés, que incluyen candidatos de casi todos los colores y aficiones.

En el PP, figuran Rafael Martínez (conocido abonado de La Misericordia y candidato a la alcaldía de Ariza), Óscar Cortés (roscaderista y número 3 del partido en Biota), Alberto Joven (organizador de espectáculos y número 7 en Morés), Oscar Lacosta (roscaderista y número 9 en Pina de Ebro) o Juan Pablo Artero (periodista que escribe las crónicas de los festejos populares para HERALDO y número 21 de la formación en Zaragoza).

La Plataforma Ñ Aragonesa también contará con varios representantes del sector. Se trata de Víctor Salvo (promotor de eventos y candidato a la alcaldía de Zaragoza y a la presidencia de la DGA), Ángel Marín (ganadero y número 2 en Alagón) o Alberto Bordonaba, embolador y aspirante a la alcaldía de La Almunia de Doña Godina, que irá acompañado de otros dos emboladores como Jorge Guirles (7) y Jesús Antonio Lausín (13) en la candidatura.

Menos nutridas de taurinos están las listas del PSOE. Sobresalen Carlos Oliver, reconocido aficionado a los espectáculos populares que se presenta como número 3 en Urrea de Gaén, y Javier López, exrecortador y número 7 del grupo político en Borja.

Otro recortador retirado, Daniel Fernández, aparece en séptima posición por Ciudadanos Utebo. Y el ganadero Armando Sancho (número 5 de CHA en Tauste) y José Ángel Brun (organizador y ‘speaker’ que viene como número 9 de Vox la misma localidad cincovillesa) completan un elenco que se distribuye por diversas ideologías.

Y es que, tal y como recordó Victorino Martín durante su reciente discurso en el Senado, los toros nunca han sido propiedad de ninguna doctrina. “La tauromaquia es del pueblo, forma parte del patrimonio español, y los políticos se deben centrar en cumplir la ley y defender la libertad de los ciudadanos”, declaró el presidente de la Fundación del Toro de Lidia, quien entiende que, aunque los fichajes taurinos son “decisiones individuales” como las de otros artistas o deportistas, no conviene politizar la fiesta.

“Últimamente estamos tendiendo a politizar todo, y eso no es nada sano. La tauromaquia no debe tener colores porque es cultura popular. Necesita políticas, pero no ser politizada”, opina Martín.