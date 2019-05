Sopa de siglas en Aragón

Sin opción al descanso, los partidos vuelcan de nuevo sus mensajes electorales con la cuestionable tesis de que los votantes necesitan otra dosis de promesas, en esta ocasión municipales, autonómicas y europeas. En la fiesta triple de las papeletas y los sobres, hay quien reclama ya una guía del usuario o un manual de instrucciones para desentrañar y comprender lo que las formaciones no han explicado aún con claridad: Arturo Aliaga, por ejemplo, deberá esforzarse en convencer a los aragoneses de que ahora tienen que votar al PAR después de que el PAR no ha querido que nadie le votase en las elecciones generales. Un ejercicio similar deberá realizar CHA, aunque el récord lo ostenta Izquierda Unida en Aragón, una formación que obliga a sus fieles simpatizantes a realizar un duro ejercicio de contorsionismo mental: pese a que en las elecciones generales acompañó a Podemos, en las autonómicas se presenta en solitario, pero en Zaragoza se integra en ZEC, no en Podemos, aunque en las europeas vuelve a presentarse con el partido de Iglesias. Quedan apenas veinte días para resolver y encontrar la salida de los laberintos internos, donde con tanta comodidad viven las formaciones. De hecho, los partidos creen que se juegan mucho. No tanto. Quienes se la juegan son los aragoneses.