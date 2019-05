Absuelto el exalcalde de Fuendetodos de prevaricación en un contrato de farolas y climatización

El Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza ha absuelto al exalcalde de Fuendetodos Joaquín Gimeno del delito de prevaricación administrativa en la adjudicación a la empresa Man Imagination S. L. los contratos de sustituir las farolas en la travesía de la carretera y en el casco urbano de la localidad zaragozana y en la climatización del edificio del Ayuntamiento.

La sentencia considera que no consta que ni el que fuera alcalde ni el secretario municipal, Abel Aparicio, llegaran al acuerdo de fraccionar en tres las obras para eludir el límite cuantitativo legalmente establecido en el proceso de contratación, ni que lo hicieran conscientes de su irregularidad, ni queda acreditado que tuvieran un interés personal en estos contratos, ni que se haya derivado perjuicio económico alguno.

El acuerdo de estos contratos se adoptó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Fuendetodos. La sentencia relata que Joaquín Gimeno, que fue alcalde de este municipio desde 1987 hasta 2015, durante 28 años, por un tema de "ahorro energético" tenía intención de cambiar el alumbrado, manteniendo conversaciones con diferentes empresas que presentaban sus ofertas. Estudiaron la elegida, que les ofrecía una garantía de 15 años y era una tecnología alemana, y no la conocían anteriormente de nada y era la primera vez que la contrataban. Asume el fallo que no pidieron otros presupuestos ni le dieron más publicidad, pero lo llevaron al pleno y como el secretario dijo que no había problema se aprobó por unanimidad, se hizo en plazo y se pagó.

Respecto a la actuación del secretario-interventor del Ayuntamiento de Fuendetodos, que lo ha sido desde 1999 y sigue siéndolo en la actualidad, manifestó que él asesoró la forma jurídica de la decisión del pleno. Agregó que recibieron varias ofertas publicitarias sin concretar y solo se llevó la oferta propuesta, sin que ello supusiera un fraccionamiento indebido por su cuantía y la forma de pago se hizo conforme a la partida presupuestaria que permitía el abono. Abel Aparició declaró también que no tenía relación alguna con nadie de esa empresa elegida ni los había visto anteriormente nunca y señaló que el procedimiento de adjudicación de la obra fue el correcto.

La sentencia menciona al resto de los concejales que votaron todos a favor porque se decantaron al ver que la propuesta "era una mejora para el pueblo" y ninguno de ellos tenía relación con la empresa. Creyeron que todo era correcto por la asesoría del secretario y votaron sí porque "era una reducción importante en el gasto energético".

Además, nombra al representante legal de la empresa, quien explicó que la propuesta eran tres actuaciones diferentes porque se realizaron en fases distintas y se correspondían a distintos lugares. La sentencia considera que se excluyó el delito de prevaricación porque la autoridad no tenía ningún interés personal en el asunto ni era consciente de cometer una irregularidad. "No se trata de que se hayan contratado tres obras diferentes entre sí, ni se troceara en tres el total de las obras a realizar para no superar cuantitativamente el límite; lo que de por sí no constituye ninguna irregularidad en la jurisdiccion penal", concluyó el juzgado. La sentencia puede ser recurrible en la Audiencia de Zaragoza.

Joaquín Gimeno manifestó que se va a volver a presentar a las elecciones municipales al Ayuntamiento de Fuendetodos por el PSOE el próximo día 26. Se mostró satisfecho con la absolución de la segunda denuncia que le interpusieron el actual equipo del Ayuntamiento: la primero fue archivada y la segunda llegó a juicio pero acabó igual. En esta legislatura ha estado dos años y actualmente trabaja vendiendo pisos en una inmobiliaria de Zaragoza.