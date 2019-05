Visita a la laguna de Guialguerrero, una balsa azul cerca de Gallocanta

Las lluvias de estos días se han notado en los humedales, que ofrecen en estos momentos una imagen más colmada que en otras épocas. Se trata por tanto de una buena ocasión para recorrer estos espacios naturales, entre los que proponemos visitar la laguna de Guialguerrero, una de las que circundan el complejo lagunar de Gallocanta, muy cercana a otra lámina de agua, la laguna de La Zaida. Hay que tener cuidado si vamos a atravesar ramblas o barrancos, ya que con las precipitaciones caídas pueden bajar con agua. En estos días resulta más recomendable visitar Guialguerrero, menos afectado por esos cauces temporales.

Como se explica desde la web de la comarca Campo de Daroca, en la que se encuentra este conjunto lagunar, Guialguerrero es “un pequeño humedal que cuenta con manantial propio por lo que suele mantener su lámina de agua cuando el resto de las lagunas de la comarca, incluida Gallocanta, se encuentran secas. Aparece rodeada por un cinturón de carrizales, aneas y junqueras que alcanzan densidad suficiente para proporcionar refugio a una diversa avifauna acuática con especies como el somormujo lavanco, los zampullines cuellinegro y chico o el aguilucho lagunero. Muy cercana se encuentra una antigua ermita a la que se acude en romería el último domingo de agosto y que parece testimoniar lo que pudo ser un antiguo poblado medieval llamado Villarguerrero”.

Salida desde Used

Aunque la laguna se encuentra dentro del término municipal de Cubel, la ruta que proponemos sale desde la vecina localidad de Used, en donde este sábado 4 de mayo la Asociación Cultural Virgen de la Olmeda tiene programada realizar esta ruta, dentro de las actividades de la semana cultural que están celebrando. Sumarse a ellos es una buena opción para quien no se sienta seguro al hacer el recorrido, que solo nos tomará 1h 30 min de ida y otros tantos de vuelta. No obstante, es fácil de realizar siguiendo el camino que sale desde el pueblo, en dirección a la ermita de San Antón.

Desde allí seguiremos en línea recta, dejando a nuestra derecha una vieja caseta de madera. Por el camino podremos asombrarnos con el paisaje de la sierra de Santa Cruz, y quizás nos regale algún ave esteparia como el sisón o la avutarda. Se aconseja llevar prismáticos, ya que se trata de una avifauna muy esquiva, la igual que la podremos encontrar en la laguna.

Tras un rato de camino recto, llegaremos a un cruce en el que persistiremos de frente por nuestro camino, sin tomar ninguno de los desvíos. Un poco más adelante volverá a presentarsenos una encrucijada en la que tomaremos la pista de la izquierda que, en pocos minutos nos llevará hasta la laguna. Una vez allí podemos circundarla o caminar hasta que decidamos la vuelta.