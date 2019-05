Oda a la mujeres del campo

Reconocer y ser altavoz de la abnegada y poco reconocida labor de las mujeres del medio rural es tan solo una de las razones por las que la veterinaria de campo cordobesa María Sánchez se lanzó a escribir su último libro, ‘Tierra de mujeres’, que ha presentado en Zaragoza.

Descendiente de una saga de veterinarios de campo, ella es la primera mujer de su familia que decidió dedicarse a esta actividad, principalmente porque era su pasión, pero también porque tuvo el "privilegio de poder elegir lo que hacía, algo que mi madre o mi abuela no tuvieron", afirma, y que sí que tuvieron los hombres. Una situación que las convirtió en "hermanas de un hijo único".

Pero este libro, que ya va por su tercera edición, es algo más que un sentido homenaje a las mujeres rurales. Es el fruto de una lucha a brazo partido por la búsqueda de referentes femeninos en el ámbito rural. "Cuando empecé la carrera -afirma la escritora- me di cuenta de que todos los referentes científicos, literarios… eran masculinos. ¿Dónde está la versión femenina de Miguel Delibes?", se pregunta Sánchez, que reconoce "no haberla encontrado".

Lo que sí que se ha encontrado la autora de ‘Tierra de Mujeres’ durante su periplo de presentaciones del libro es a muchísimas mujeres que están no solo trabajando, sino liderando proyectos en el medio rural. De hecho, en sus presentaciones, siempre se hace acompañar por mujeres que desarrollan proyectos en cada una de las zonas. En el caso de la presentación de Zaragoza, estuvieron con ella Miriam Sánchez, paisajista de Velilla de Ebro; Edurne Caballero, y Ana Santidrián, impulsoras del proyecto Biela y Tierra; Lucía López Marco, investigadora y responsable de mallata.com, y Lucía Camón, del proyecto Pueblos en Arte.

Pese a que queda mucho por hacer, María Sánchez se muestra optimista: "Las mujeres rurales empiezan cada vez más a reivindicar su lugar", asevera la veterinaria cordobesa. Es el reflejo del auge del movimiento feminista. De hecho, este año con motivo del 8 de marzo, las mujeres rurales lanzaron un manifiesto, en cuya elaboración participaron, Lucía López y la propia María Sánchez.

Ni Puerto Hurraco ni Heidi

Otra de las pretensiones de María Sánchez con ‘Tierra de Mujeres’ es cambiar las miradas sobre el medio rural que, muchas veces por desconocimiento, y otras muchas por el peso de los estereotipos, están distorsionadas.

Sánchez lamenta que "los pueblos solo salen en los medios cuando sucede algo trágico. Tenemos el estigma de Puerto Hurraco, algo que es totalmente falso", asegura. Pero también abomina de esa "visión paternalista" del medio rural como un lugar vacío, como un paraíso bucólico, de "montañas de Heidi" en el que desconectar de todo. "No tener internet, que para alguien de ciudad, puede ser algo bueno, supone que una mujer que tiene una pequeña quesería en un pueblo tenga que subir dos veces al día a lo alto de un monte para poder tener cobertura y saber si ha recibido algún pedido", ejemplifica María Sánchez.

Por ello, defiende que es necesario dar facilidades para "crear un tejido resistente de pequeñas empresas". "No se le puede pedir los mismos requisitos a una pequeña granja familiar que a una explotación industrial. Así es imposible salir adelante", asevera la autora, que defiende que "convertir el medio rural en un parque temático para turistas no es la solución. Un hotel rural con una persona a cargo porque solo hay turistas unos meses al año no vertebra territorio", apostilla. "Queremos la posibilidad de decidir quedarnos en nuestros pueblos", añade.

Un recopilatorio de palabras empleadas en las diversas zonas rurales del país es el próximo proyecto editorial de esta joven veterinaria cordobesa. Llevará por título ‘Almáciga’, que es el lugar donde las semillas se fortalecen antes de ser trasplantadas.

