Floreal Torguet: "La tolerancia es una extraordinaria herramienta de construcción"

Hoy es 1 de mayo de 2019. ¿Qué sigue representando este día para alguien que ha vivido y vive el sindicalismo de forma tan ferviente como Floreal Torguet?

Ya tengo muchos años. Echo la vista atrás, evoco momentos, lo mucho que hemos luchado y conseguido, los que quedaron atrás…

¿Hemos mejorado algo?

Mucho. En sanidad, en educación, en derechos. Y sobre todo, en tolerancia, que es una extraordinaria herramienta de construcción. Viene bien haber vivido esos años tan duros para valorar lo que ahora tenemos. Le dejaremos un mundo mejor a mi biznieto. Se llama Adrián. Mire su foto.

Sí que es majo el chavalico, sí.

Yo me encontré un mundo peor. Nací en 1935 en Osso de Cinca, Huesca, hijo de Joaquín y Josefa.

Al lado de Chalamera, cuna de Ramón J. Sender. Si hubiera nacido unos años antes, igual habría aparecido en ‘Réquiem por un campesino español’.

Chalamera estaba al otro lado del río Cinca. Cuando bajaba menos agua en verano, se podía pasar el río a pie. Allí aprendí a nadar.

¿Quién le enseñó?

Aprendí solo. Te echaban los mayores al agua y uno se tenía que apañar para salir. Había que espabilar pronto, también en el agua…

¿Y el nombre de Floreal? No corresponde a ningún santo…

No, no, a ninguno. Floreal es el nombre de mayo en la Revolución Francesa. En el Registro Civil me pusieron Floreal. Luego, en 1939, al acabar la Guerra Civil, me bautizaron como Joaquín. Pero yo seguí siendo Floreal…

Menudo era usted…

Crecí pronto. Antes de que me bautizaran, me quedé huérfano.

¿Qué le pasó a su padre?

Era anarquista. Se marchó a Barcelona durante la Guerra Civil. Apareció muerto el 27 de febrero de 1937. Oficialmente, murió a causa de unas fiebres. Sin embargo, sus hermanas nos dijeron que lo habían matado los compañeros de la CNT. Mi madre estaba embarazada de siete meses y abortó.

Hay gente buena y mala de todos los colores…

Seguro. Cuando yo tenía 13 años, mi madre se casó en Francia con el hermano mayor de mi padre. Cruzamos los Pirineos en un camión de leñadores. Eran contrabandistas de tabaco. Y, ya ve, también de personas…

Francia acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial.

Había una gran efervescencia política tras la Liberación de Francia en 1945. Todos los partidos republicanos españoles se establecieron en Toulouse. Con 14 años me puse a trabajar. También conocí a Clemen, mi mujer, hija de refugiados. Ya llevamos 62 años casados.

Fiel a sus ideas, a todo, Floreal.

En Francia, me afilié al PCE. Aprendí el oficio de albañil y llegué hasta encargado general.

¿Cuándo regresó a España?

Vine a Osso en 1958 en moto. Volví de verdad expulsado en 1965, pues en Francia me querían desterrar a Normandía. Llegué a Manresa. Allí gané dinero para comprar un piso en Zaragoza, en el barrio de Las Fuentes, para que cuando me cogiera la Policía tuvieran techo mi mujer y mi hijo.

¿También se formó en España?

Sí. Estudié por correspondencia técnico en construcción. Por cierto, hice el examen final desde la cárcel de Torrero. Llegué a ser encargado de Dragados.

¿Qué tal le fue en lo político?

Estuve en la cárcel entre 1971 y 1974 por mis ideas, por mi militancia en el PCE. Coincidí con Marcelino Camacho en Carabanchel. También pasé por las cárceles de Jaén, Granada y Palencia. Después llegó la Transición y fui el primer secretario general de Construcción de CC. OO. en Aragón. Toda esta peripecia la conté en el libro ‘Construir la libertad’.

Dígame algo pensando en Adrián.

Yo empecé a vivir muy joven... España tiene defectos, pero es un país maravilloso. Hay algunos políticos y sindicalistas arribistas, pero también los hay comprometidos. El diálogo es muy bueno.

O sea, que ve bien la cosa...

Claro. Y no solo porque me operaron de cataratas anteayer...