Violeta Barba reconoce que perder un diputado no es una buena noticia

Violeta Barba, presidenta de las Cortes y candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, reconoció etes domingo que "perder un diputado nunca es buena noticia", pero debía verse "de manera global". "Hoy un día de respirar, de haber querido mejores resultados y de alegrarnos por la España que viene, con Unidas Podemos y el Partido Socialista, que ha ganado las elecciones. Estaremos en el Gobierno si lo quiere Pedro Sánchez", resumió Barba en la sede del partido en la calle de Aznar Molina.

Destacó que perdió "la España del blanco y negro, del trío de Colón", y ganó la de "los progresistas" y del "acuerdo" en unos comicios en la que se ha visto una gran participación. "Ya ha dicho nuestro secretario general que estamos dispuestos a un acuerdo y vamos a explorar de un Gobierno de coalición y es una buena noticia. La España del blanco y negro no va a ser una realidad", agregó.

Cree que estos resultados "no afectarán" a las autonómicas y municipales. "Todavía queda mucho tiempo de campaña por hacer. La realidad va a ser bastante bien distinta. La candidatura de Unidas Podemos no se reedita. Vamos a hacer la mejor campaña y los resultados no van a ser extrapolables. El Partido Socialista no es el mismo", explicó.