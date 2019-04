Sumelzo: "Hay que gobernar para todos, la política de confrontación no sirve”

La victoria de Pedro Sánchez fue seguida ayer con emoción por decenas de personas en la sede del PSOE-Aragón. Los 123 diputados obtenidos –cinco de ellos en Aragón– son muestra, según la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Susana Sumelzo, de que la política de confrontación "no sirve". "Casi 173.000 zaragozanos han decidido que España tiene que avanzar y mirar al futuro con optimismo", aseguró ya pasada la medianoche. También instó, entre los aplausos y gritos de los presentes, a "avanzar consensuando" y a aplicar "una política de propuestas". "Hay que hablar, trabajar y gobernar para todos", dijo.

Los había, como el propio secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, que tras el batacazo en las autonómicas y municipales de 2011 y los "momentos difíciles" vividos en los últimos años creían que no iban a volver a ver una victoria socialista. "Esta es la primera y la más importante de todas, pero dentro de un mes, en los municipios y la propia Comunidad, volveremos a disfrutar de un gran triunfo electoral del PSOE", aseveró.

"Queríamos un Gobierno fuerte de Pedro Sánchez en Madrid para afianzar el autogobierno en Aragón y ya lo tenemos. Queríamos consolidar las conquistas sociales en educación, sanidad y servicios sociales y ya podemos. Pero este es solo el ecuador de la campaña. Hemos terminado una y sin perder un minuto empezamos otra. Lo hacemos con un viento de cola que nos va llevar en volandas de una victoria a la otra, pero habrá que pelear cada pueblo y cada casa", añadió.

Lambán recalcó que el voto socialista ha estado "tres puntos por encima en Aragón que en la media nacional". "Y eso lo tenemos que poner en valor. Tendremos la ayuda inestimable de un Gobierno del PSOE en Madrid presidido por Pedro Sánchez", recalcó.

El secretario general del PSOE-Aragón destacó que "no ha habido alcalde o concejal que no se haya involucrado en los últimos 15 días como si le fuera la vida en ello". "Queremos que eso vuelva a reproducirse en las próximas semanas. Si hacemos lo mismo, volveremos a disfrutar de una gran victoria del PSOE", afirmó. Agradeció, asimismo, la llamada del presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, para felicitarle por la victoria. "Lo cortés no quita lo valiente. Esto evidencia que la democracia goza de buena salud en Aragón", expuso.

Los socialistas siguieron con especial atención la disputa del tercer diputado por Zaragoza, el que, a falta del voto extranjero, iría a parar a Noemí Villagrasa. Unos y otros se apresuraban a actualizar los resultados cada pocos segundos con sus teléfonos móviles y, al comprobar que el escaño se quedaba en el PSOE, estallaron en aplausos. "Hoy es un día feliz, pero tenemos que acordarnos de todas esas noches que hemos pasado aquí con caras más tristes, y de la responsabilidad que tenemos. Tenemos que trabajar como uno solo en Aragón y en España", subrayó el secretario de Organización del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, que destacó la victoria en Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel.