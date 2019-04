9.00. VOTO EN MARÍA DE HUERVA. Comienza la jornada electoral en Aragón y en el resto de España. Desde aquí, narraremos un día de elecciones desde distintos puntos de vista como en el que me encuentro ahora mismo: el colegio electoral de María de Huerva (Zaragoza). Aquí voto yo y el presidente de mi mesa electoral es Carlos Ochoa. “Todo va bien”, me cuenta tras explicarme que la jornada se ha iniciado sin incidentes.

Entre los más madrugadores que ya pululan por el lugar están los apoderados. Como José Ignacio Lorenzo, del PSOE, que me dice que está aquí para “echar una mano”. A un metro de distancia está también Jorge Sádaba, apoderado de Vox, que solo quiere que “todo vaya bien“. Ambos esperan, con sendos compañeros de partido a su lado, en la puerta del colegio. Les queda un largo día por delante.

Por mi parte, y con mi propio derecho a voto ejercido de buena mañana, yo me dirijo a Zaragoza para asistir al voto del número 1 de la lista del Partido Popular por la provincia: Eloy Suárez. Os lo contaré en breve. Mientras tanto, puedes seguir el desarrollo de esta jornada electoral en nuestro minuto a minuto.

10.15. ¿CÓMO VOTAN LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA? ¿Y las que están ingresadas en hospitales? Todos tienen derecho a votar y la Cruz Roja está dispuesta a ayudarles en caso de que tengan dificultades. En Zaragoza, solo con llamar al 976224880, pueden solicitar un desplazamiento hasta su colegio electoral. "Es un día en el que la gente colabora mucho. Si es necesario, la policía puede incluso sacar la urna a la calle para que se pueda votar", me explican desde Cruz Roja Zaragoza.

En estos momentos, hay 10 vehículos de la organización circulando por la capital aragonesa, aunque en total son 40 las personas que han solicitado el servicio. En caso de que esté ingresado en un hospital y no haya votado por correo, no se preocupe, también hay solución. La Cruz Roja puede llevarle igualmente al colegio electoral, aunque en este caso es necesaria una autorización médica. "Podemos ir hasta con las ambulancias", me dicen. Todo, para que ninguno de los más de 1.018.000 aragoneses con derecho a voto se pierda este día.

Eloy Suárez se fotografía con varias ciudadanas que han pedido que pose con ellas en el colegio electoral de la CHE, en el paseo de Sagasta. Alejandro Santos

11.00. FANS EN EL COLEGIO ELECTORAL. Eloy Suárez ha votado esta mañana en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en el paseo de Sagasta de la capital aragonesa, acompañado por compañeros de partido, periodistas, fotógrafos y curiosos que se han acabado arremolinando alrededor de él. De hecho, mientras hacía fila en su mesa electoral el resto de votantes se han asustado un poco ante tantas cámaras. Incluso hay quien quiso fotografiarse con el candidato popular en el colegio electoral. Luego, declaraciones en la puerta ante los medios y vuelta a la normalidad, aunque una normalidad relativa, ya que los interventores me comentan que hay más movimiento que otros años.

El cabeza de lista de Zaragoza por el PP, Eloy Suárez, ha votado en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro a las 11.00 . El cabeza de lista de Zaragoza por el PP, Eloy Suárez, ha votado en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro a las 11.00 .

Los ciudadanos de Parque Venecia en Zaragoza votan por primera vez en su colegio. Alejandro Santos

12.00. UN BARRIO DE ESTRENO. Continúa este vistazo a la jornada electoral zaragozana en el colegio de Parque Venecia, que por primera vez es sede electoral. En el recibidor hay una aglomeración intensa de carros de bebé, pero los votantes no se han encontrado con demasiados problemas a la hora de depositar sus papeletas. Como Elisabeth Gavasa, que ha acudido con su marido y su hijo y aprovechará después para ir a tomar algo con ellos.

La jornada electoral se está desarrollando este domingo con bastante normalidad en la capital aragonesa. Tan solo filas de espera en algún colegio o la abundante afluencia en otros, como el de Parque Venecia que estrena colegio. La jornada electoral se está desarrollando este domingo con bastante normalidad en la capital aragonesa. Tan solo filas de espera en algún colegio o la abundante afluencia en otros, como el de Parque Venecia que estrena colegio.

Muchos de estos padres y madres aprovechan para inculcarles a sus hijos la importancia de votar. Es el caso de Cristina Cabrerizo que agradece la cercanía del nuevo colegio. El presidente de su mesa, Jaime Nieto, no se toma mal su labor, cree que irá bien. Yo le digo que espere al recuento, que eso será más largo.

La Policía y varios apoderados de los partidos se encargan de velar porque esta primera experiencia en Parque Venecia vaya bien. Por su parte, los votantes se encargan o de disfrutar del resto del día -los que ya han ejercido su derecho-, o de acudir a las urnas a lo largo de la tarde -los rezagados-. Todavía queda tiempo para votar.

El nuevo colegio electoral de Parque Venecia se ha constituido con seis mesas y está repleto de familias con niños. "Es un barrio joven", me ha explicado Víctor Aparicio, vecino del lugar que ha votado esta mañana.

La Escuela de Mamá muestra en Gran Vía las dotes del flamenco de sus alumnas con gran éxito, por cierto, porque los viandantes se han animado a pararse y tocar palmas. La Escuela de Mamá muestra en Gran Vía las dotes del flamenco de sus alumnas con gran éxito, por cierto, porque los viandantes se han animado a pararse y tocar palmas.

12.30. BAILES Y URNAS. Hoy son elecciones generales, pero mañana es el Día internacional de la danza. La Escuela de Mamá muestra ahora en Gran Vía las dotes de flamenco de sus alumnas, con gran éxito, por cierto, porque los viandantes se han animado a pararse, verles y tocar palmas.

Mapi Laborda, miembro de mesa electoral por cuarta vez, junto a sus compañeros en las elecciones de hoy. Alejandro Santos

13.30. UNA MIEMBRO DE MESA REINCIDENTE. Hace poco hablamos en Heraldo del caso de Mapi Laborda, que le ha tocado ser miembro de mesa nada más y nada menos que 4 veces, incluyendo esta misma convocatoria. “Soy una experta total”, cuenta en el colegio Montessori de Lagasca, donde estará todo el día, aunque la situación empieza a fastidiarle. “Las elecciones las hacemos todos los españoles y esto es una obligación para todos”, me dice.

Ahora bien, cuando los ciudadanos se acercan a votar, ella no pierde la sonrisa. Incluso si tiene que explicarles que se han equivocado de urna o si se encuentra con secretarios de anteriores mesa de convocatorias anteriores. Pero, recuerda: “Yo ya he cumplido con nuestro país”. Esperemos que en las próximas elecciones, si ve una urna, solo sea para votar en ella.

15.30. LA ANÉCDOTA DEL TAXISTA Y LA PAREJA DE JUBILADOS DESPISTADOS. Aunque la mayoría de los españoles tiene hoy un merecido día de descanso, hay colectivos cuyo trabajo no se detiene. Es el caso de los taxistas, como Félix Conte, que ha apoyado esta crónica llevándome de un lado para otro de la ciudad. Con una sonrisa, por cierto. Ya de paso, me ha contado su pequeña anécdota de esta jornada electoral, que le ha ocurrido al punto de la mañana. Una pareja mayor ha parado su taxi para que le llevara al colegio electoral, pero se han equivocado y han acudido a uno que no les correspondía. “Menos mal que les he llevado, estaban bastante lejos”, me ha contado.

Félix debe de estar votando ahora mismo, ya que me ha dicho que lo haría sobre las 15.00. “Ya tengo el voto preparado en el sobre”, me ha dicho mientras me lo enseñaba. Se ha mostrado contento por ser previsor. Por lo que no se ha mostrado nada contento ha sido por el caso de Mapi Laborda, que le he contado mientras estaba en su taxi. “Los miembros de mesa podrían ser parados, por ejemplo, así tendrían 60 euros más”, ha sugerido. No está mal pensado.

Marta Gascón y Elena Magé, apoderadas de Ciudadanos y del PP, respectivamente. Alejandro Santos

16.15. CUANDO SURGE LA AMISTAD ENTRE APODERADAS DE DISTINTO PARTIDO. La larga jornada electoral también puede dar lugar a conocer a nuevas personas. Sobre todo, si tienes que estar un día completo en el colegio electoral por ser apoderado. Esto ha sido lo que les ha ocurrido a Marta Gascón y Elena Magé, representantes de Ciudadanos y del PP, respectivamente. “Nos hemos conocido aquí”, me han explicado esta mañana. Las dos estaban charlando animadamente en la puerta de su colegio electoral, en Paseo de Sagasta, 24, e indicando a los votantes dónde estaban sus mesas, cómo debían votar o prestándoles un bolígrafo para rellenar la papeleta para el Senado. “Nos hemos hecho fotos y todo”, me cuenta Gascón.

Ambas han coincidido en que se veía bastante presencia de votantes y ambas han acertado en su intuición. La participación en Aragón ha subido casi un 7% más con respecto al año anterior, según el recuento de las 14.00. “Hay mucho movimiento desde primera hora”, me contaba Magé.

Alba Escuder, turista el día de las elecciones, frente a El Pilar. Alba Escuder

18.00. TURISMO, A PESAR DE LAS ELECCIONES. Con 1.155.401 millones de turistas el año pasado, hoy Zaragoza continúa recibiendo a visitantes a pesar de las elecciones -afortunadamente-. Alba Escuder es una de las que ha elegido la capital aragonesa como lugar donde pasar este fin de semana y tuvo que votar por correo para que su papeleta estuviera hoy también en su correspondiente urna.

“Sabía que iba a venir aquí, así que fui a Correos y solicité el voto. Me llegaron las papeletas y el sobre a casa y tuve que volver allí para votar. Estuve una hora esperando en la calle, por cierto”, me explica. En su caso, han sido tres sobres los que ha tenido que emplear, puesto que los castellonenses como ella celebran hoy también sus elecciones autonómicas.

Le pregunto si la visita ha merecido el esfuerzo y me dice que sí, que “ha valido la pena”. De momento, ha realizado el recorrido habitual del turista en Zaragoza: paseo por el centro, visita al Parque Grande y, por supuesto, entrada en El Pilar, con la correspondiente compra de la cinta.

Pilar Pardo, de 91 años, ha votado esta mañana en Zaragoza. Alejandro Santos

18.45. CON 91 AÑOS Y UNA PAPELETA EN LA MANO. Es cierto que la zaragozana Pilar Pardo se movía con dificultad esta mañana por el colegio electoral ubicado en la Confederación Hidrográfica del Ebro, en Zaragoza, pero con lo que realmente se movía era con determinación. Y sonriendo, todo sea dicho. No necesitaba ni bastones ni muletas, pero sí apoyarse ligeramente en la pared para bajar unos escalones. “Es que tengo 91 años”, me dice. “Pues no los aparenta”, le respondo. No me cree.

Pilar me cuenta que “siempre” ha votado, en todas y cada una de las elecciones que se han celebrado. Estos son los decimocuartos comicios generales, aunque también hay que contar municipales, autonómicos, europeos y referendos. Pilar no se ha perdido ni uno y hoy no iba a ser menos. Aunque, reconoce, “de las primeras ya ni me acuerdo”.

El resultado que desearía que saliera esta noche de las urnas no se lo pregunto, pero sí le pido que comparta un deseo para los próximos 4 años (o lo que quiera que dure la legislatura). “Me gustaría que se organizaran todos bien para que la gente viviera lo mejor posible”, responde.

El Rincón de la Abuela, en Residencial Paraíso, ha notado una mayor afluencia hoy por las elecciones. Alejandro Santos

19.15. LOS BARES, PRIMEROS BENEFICIADOS DE LAS ELECCIONES. Aunque algunos buscan pasar el menor tiempo posible en el colegio electoral, otros aprovechan la fiesta de la democracia para ir a tomar algo después de depositar el voto. “Hoy ha habido más gente que otros domingos” me explica a Ana, de El Rincón de la Abuela, en Residencial Paraíso. Aunque me ha contado que las elecciones se han notado especialmente en la conversación de los parroquianos. “Hoy había mucho barullo, pensaba incluso que la música estaba demasiado baja. La mayoría estaban hablando de política”, cuenta. Las horas de máxima afluencia, entre las 16.00 y las 17.00, aunque aún queda jornada por delante.

Donde también han notado una mayor afluencia es en el bar Espumosos de paseo Sagasta. Curiosamente, aquí se ha sentido un mayor movimiento por la mañana. Aunque realmente la participación aumentado en los dos tramos.

Continúa la información en Heraldo de Aragón tras el cierre de los colegios. Alejandro Santos

20.00. TERMINA ESTA JORNADA ELECTORAL. Hasta aquí esta crónica de la jornada electoral de hoy en Zaragoza. Ahora, con los colegios recién cerrados, comienza el escrutinio que podéis seguir en Heraldo, tanto en la web como en nuestro programa especial por las elecciones, que comienza ya mismo. Muchas gracias por seguir esta crónica.

NOTA DE LA REDACCIÓN A MODO DE ACLARACIÓN: NO SON GEMELOS

Si en esta jornada electoral del 28-A se ha cruzado por Zaragoza con dos periodistas de similar porte y parecido más que razonable, ataviados con casi idéntico vestuario y que, por tanto, parecían gemelos, que sepan que no lo son. La casualidad ha querido unir en la cobertura de las elecciones generales de la capital aragonesa al reportero televisivo Mariano Millán (nuestro "hombre del tiempo") y a uno de los periodistas que habitualmente cubre noticias de Cultura, Alejandro Santos. Ha sido una de las anécdotas de la intrahistoria del seguimiento de la jornada electoral por parte de Heraldo de Aragón. No es la primera vez que a Alejandro le preguntan qué tiempo va a hacer. Juzquen ustedes mismos gracias a esta imagen tomada este domingo a las 10.45 en la redacción de Heraldo, cuando ambos salían para cubrir el momento en el que Eloy Suárez iba a depositar su voto.

Crónica a pie de urna: los "gemelos" Mariano Millán y Alejandro Santos, en la redacción de HERALDO DE ARAGÓN. Heraldo.es

