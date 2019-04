Más de 2.000 diabéticos contarán con un monitor para medir la glucosa el año que viene

Era una de las principales reivindicaciones de las personas diabéticas y en pocos meses pueden conseguirla. El Salud comprará de manera centralizada por más de cuatro millones de euros sistemas para monitorizar la glucosa para unos 2.200 pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Estos sistemas permiten una lectura más exacta y continúa de los niveles de glucosa y evitan los pinchazos en el dedo. En concreto, actualmente, solo lo disponen unos 412 usuarios, la mayoría menores.

Hasta finales de 2018, estos aparatos solo estaban indicados para pacientes entre 4 y 17 años que requerían múltiples dosis de insulina (o bomba de insulina) y más de seis controles de glucemia al día. Pero a partir de esa fecha, se han ampliado las prescripciones para beneficiar a gran parte de los pacientes mayores de 18 años con diabetes tipo 1. En concreto, según explican desde el Departamento de Sanidad, podrán contar con este sistema aquellos que precisen al menos seis punciones digitales al día para la auto monitorización de la glucosa en sangre.

Entre quienes cumplan estas condiciones, se establecerá un orden de prioridad de acceso. Primero se atenderá a los pacientes con discapacidad visual o limitaciones funcionales graves y después, a aquellos que sufran hipoglucemias de repetición. El objetivo es que los aparatos se empiecen a distribuir este año y se continúe el que viene.

El jefe de servicio de Endocrinología del hospital Miguel Servet de Zaragoza, Javier Acha, destaca los beneficios de estos sistemas, que están compuestos por un sensor con un filamento subcutáneo (del tamaño de un botón que se coloca en el brazo) y de un receptor (que incluso puede ser un móvil). “Mientras los pinchazos solo nos ofrecen una foto fija, ahora estos sistemas de monitorización nos ofrecen una información continua. Los pacientes pueden incluso pasarse por la consulta y podemos descargarnos un gráfico con más información”, asegura el especialista.

Solo para un tipo de diabetes

El facultativo hace hincapié en que estos sistemas solo están indicados para pacientes con diabetes tipo 1, que es aquella enfermedad autoinmune en la que se precisa insulina de por vida. En este tipo de diabetes el propio organismo es el que genera anticuerpos que destruyen las células beta del páncreas que son las que generan la insulina. En los últimos años, el número de afectados por esta patología ha aumentado.

Desde la Asociación de Diabéticos de Zaragoza (Adezaragoza) han mostrado su satisfacción por que se haya extendido la indicación de estos aparatos, ya que era una de sus principales reivindicaciones. “Estamos contentos por el paso dado. Nos mantendremos atentos a que toda la población afectada se beneficie”, asegura el asesor médico de la entidad, José Antonio Saz.

No obstante, adelanta que la intención de la asociación es solicitar que el aparato se indique a algunos casos concretos de diabetes tipo 2 (el cuerpo no produce o no usa bien la insulina). “Nuestra batalla continuará para intentar mejorar y extender el sistema a más gente”, reconoce el representante de la entidad.