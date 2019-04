No es la gastronomía, ni la cultura, ni la fiesta lo que une Aragón con un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, Trebujena. Es la sanidad aragonesa y la "buena disposición de sus gentes para acoger a todo aquel que viene de fuera", alegan fuentes del grupo de whatsApp 'Trebujeneros', que mantiene en contacto a una comunidad de más de 300 personas afincadas en Aragón, procedentes de este municipio del sur de España.

Hace un par de semanas, la búsqueda de 'Lete' o 'Manolete' -como llamaban al joven andaluz fallecido en un río de Ecuador- volvió a unir a estas tierras apelando a la solidaridad ciudadana y al Gobierno español para que se ayudara a encontrar a este enfermero, que estaba haciendo un voluntariado en Latinoamérica cuando fue sorprendido por la catástrofe. "Queremos pedir ayuda para encontrar a Manolete y agradecer al pueblo de Ecuador su solidaridad inmensa", explicaba a Heraldo.es otro enfermero gaditano afincado en Zaragoza, antes de que se produjera el fatal desenlace.

Según fuentes de esta localidad de Cádiz, que cuenta en la actualidad con poco más de 7.000 habitantes, en Aragón se estima que hay unas 300 personas procedentes de este pueblo del sur a los que se conoce con el gentilicio de 'trebujeneros'. Así se llama también un grupo de whatApp que mantiene en contacto a todos aquellos que, por motivos laborales, han emigrado a otras Comunidades. Y la mayoría -cuentan- lo hacen en verano por contratos del Salud.

"Muchos van a parar a Barbastro, Alcañiz, Huesca, Zaragoza... también a pueblos del Pirineo. Son gente especializada en Sanidad que han hecho muchos cursos y estudiaron mucho en el pueblo", explica un enfermero gaditano afincado en Zaragoza. Según señala, entre los trebujeneros emigrados hay desde auxiliares de enfermería a enfermeros, pasando por técnicos de radiodiagnóstico -como Manuel, que estuvo el pasado verano trabajando en el Servet- y también celadores. "Después de formarse la gente se va yendo a Mallorca, Cantabria y otras comunidades, como Aragón. En Trebujena (nuestro pueblo) hay mucha tradición de estudiar y trabajar en la rama de la salud. Por eso en verano aumenta el número de contratos a través de la bolsa de la Seguridad Social", explica este sanitario.

A su juicio, una de las razones de sentirse tan bien en tierras aragonesas es la buena acogida que les brinda el sistema y sus gentes. "En Andalucía la bolsa no funciona tan rápido como en otras comunidades. Aquí se necesita más personal en verano y hay más movimiento con los pueblos", añade.

El grupo de 'trebujeneros' que mantienen en whatsApp les ayuda a estar más conectados, a crear comunidad aun estando lejos de casa. "Aunque cada uno lleva su vida y su trabajo, nos conocemos todos y el grupo está sobre todo por si alguien necesita ayuda en algún momento dado. Como somos del mismo sitio, cualquier cosilla que necesitemos se comenta y se organiza en grupo", afirma este enfermero.

De Aragón, valora principalmente que hay trabajo todo el año y que la acogida por parte de la gente es muy buena. "Aquí hay muchísimos andaluces y todo el mundo habla bien de la Sanidad aragonesa y de cómo acoge la población de Aragón a la gente de fuera. Yo en cualquier servicio que he trabajado, no solo por andaluces, sino también por gente de Extremadura, de Cantabria, etc. he tenido muy buen trato", reitera.