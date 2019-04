Con el proceso de escolarización del curso 2019-2020 prácticamente concluido, aún queda un grupo de padres de Parque Venecia que siguen batallando para que la Administración les dé una explicación a sus solicitudes fallidas de plazas. Se trata de familias con hijos que están ahora matriculados en primaria en otros colegios fuera del barrio y que han pedido, sin éxito, entrar el próximo curso en las aulas abiertas para alumnos retornados que no se han completado.

La queja deriva del hecho de que en Valdespartera 3 y Valdespartera IV (Soledad Puértolas), que también tienen clases de primaria para niños retornados, sí se ha dado opción a que algunas familias del barrio matriculen a sus hijos en las aulas que han quedado con vacantes, hasta cubrir las ratios fijadas para los centros.

En Parque Venecia ni se han sacado vacantes para esta etapa educativa, ni se han admitido solicitudes de niños del barrio, pese a que con el número de alumnos que pidieron volver –cuando se abrió en su momento el proceso de retorno– no se van a llenar las clases.

Eva Sebastián, madre de dos niñas que el curso próximo estudiarán 1º y 3º de primaria se ha mostrado este viernes muy molesta por lo que califica de actuación "injusta, que vulnera el principio de igualdad" y "arbitraria" y se ha preguntado si Educación prefiere "dejar esas aulas semivacías cuando hay solicitudes para completarlas". Recuerda que en los colegios de Valdespartera sí se han aceptado niños hasta cubrir ratios. "¿A qué se debe este agravio comparativo?", pregunta, al tiempo que asegura no entender por qué en el Parque Venecia "se cierran en banda –dijce–, se niegan a llenar las aulas y aceptar niños empadronados en el barrio hasta completar, al menos, el cupo fijado en el colegio". "No estamos pidiendo que abran una vía más -asegura- sino que admitan a nuestras hijas con las mismas características que los retornados, pertenecen al barrio y el cuso próximo quieren cursar primaria en el barrio".

Según los datos publicados por Educación, de las seis aulas de primaria que se abrirán el curso próximo en Parque Venecia –tres de 1º, una de 2º, otra de 3º y una mixta para 4º y 5 º– solo han salido en el proceso de escolarización cinco vacantes para Acneaes (alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo) para 1º. Para alumnos ordinarios no se han ofertado plazas en ninguno de los cursos de primaria, aunque si se calculan las vacantes probables en función de la ratio del centro (24 alumnos ordinarios más un Acneae) y se descuentan las plazas ya ocupadas, con niños retornados o por la promoción natural de los alumnos matriculados este curso en 3º de infantil, quedarían sin cubrir 37 plazas ordinarias.

Una veintena de familias afectadas

Por otra parte, los listados definitivos de alumnos admitidos y excluidos recogieron que para esas aulas de primaria se habían presentado 24 solicitudes: de ellas dos están baremadas con 8 puntos (las hijas de Eva Sebastián); otra, con 7,75 puntos; 18, con 7 y 4, con seis.

De ahí la queja de las familias, que recuerdan la promesa del Departamento de no escolarizar a ningún niño fuera del barrio, cuando la mayoría de los solicitantes de plaza en Parque Venecia tienen la máxima puntuación por proximidad del domicilio al centro educativo y en el colegio quedan vacantes.

"No entendemos el motivo por el que no quieren llenar estas aulas –reitera Sebastián–. Al final nos van a obligar a ir por la vía judicial porque creemos que no están actuando ni con igualdad, ni con transparencia. Nos parece totalmente injusto que repitan que el que no se acogió en su momento al proceso de retorno fue porque no quiso y esto no es cierto. Algunas familias no se enteraron, a otras aún no nos habían entregado nuestra vivienda en el barrio".

Sebastián se refiere a que desde Educación se recordó, cuando comenzaron las quejas por no ofertar vacantes, que la opción de retorno se abrió el año pasado para que familias que tuvieron que irse a colegios alejados de sus casas por no contar con las infraestructuras educativas suficientes en sus barrios pudieran volver. Pero apuntaron también que las aulas de retorno ya no se podían pedir. "Eran para los que lo solicitaran -aseguró entonces un portavoz-, entendiendo que aquellos que no lo hicieron estaban contentos con el colegio en el que se habían matriculado y no querían un cambio"

Ratios más bajas para garantizar la calidad educativa

En cuanto a la queja actual, desde Educación se ha recordado este viernes que "la propia comunidad educativa de Parque Venecia valora la singularidad y excepcionalidad de la medida (que posibilita el retorno de los niños escolarizados fuera del barrio). Es un centro que en dos años ha pasado de no existir a tener 600 niños matriculados. Los que vuelven lo hacen de colegios muy distintos y por eso han decidido mantener esas ratios algo más bajas en primaria". La razón dada por el Departamento de Educación para esta medida es "garantizar la calidad educativa y favorecer una atención individualizada porque todos provienen de colegios distintos".

Asimismo, han recordado que estos grupos no existirían si Educación no hubiera planteado hacer el retorno, una medida pionera que se tomó para ayudar a las familias que se habían visto obligadas a matricular a sus hijos en centros muy alejados de sus domicilios. "El retorno había que solicitarlo en el año 2018 -han insistido desde la Consejería- y todos los que lo pidieron, entraron. El colegio de Parque Venecia se abrió en 2017 con alumnos de 2014 y se permitía el retorno a nacidos entre 2009-2013".

También han puntualizado que no todos los que han solicitado plaza, fuera de esa oportunidad de retorno que se dio, tienen los puntos para poder hacerlo. Y han recordado que este año han podido entrar en Parque Venecia todos los que lo han pedido para 3 años (198 niños) y que el segundo centro educativo de Parque Venecia ya está creado jurídicamente.

Por otra parte, la Plataforma Cole para todos en Parque Venecia ha reconocido que no se entiende "el agravio comparativo con los otros colegios que han estado en la misma situación". La portavoz de esta asociación, Noemí Corbatón ha explicado que ellos han preguntado por este tema a Educación y que están a la espera de obtener respuesta.

"Esperamos que puedan solucionarlo al igual que hicieron con la escolarización de educación infantil", ha apuntado.