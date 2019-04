Eloy Suárez: “Todo lo que no sea votar a Casado es regalar la Moncloa a Sánchez”

Es uno de los pocos cabeza de lista del PP que ha sobrevivido a la renovación. ¿Se siente cómodo con el nuevo equipo?

Lo que se ha buscado es una mezcla en las listas de experiencia y savia nueva. He sido tres años compañero de escaño de Pablo Casado y evidentemente eso forja una relación que me atrevería a decir más especial de la que puede ser la del día a día.

¿Prefiere el PP de Rajoy o el de Casado?

Es el mismo, lo que pasa ahora es que hablamos con más claridad, los mensajes son más rotundos y hemos recuperado principios que abandonamos por una situación económica complicadísima. Eso ha hecho que algunos votantes se hayan desencantado.

¿Se refiere, por ejemplo, a incumplir la rebaja fiscal?

No, me refiero pues a determinadas cuestiones como, por ejemplo, la actuación en Cataluña o el tema vasco. Estas cuestiones han hecho que surja otra fuerza política.

Destacado Las fotos más personales de Eloy Suárez

¿Echar a Sánchez de la Moncloa justificaría pactar con Vox?

Aragón es una tierra de pactos. De eso sabemos mucho e implica que cada uno tiene que renunciar a determinadas cuestiones por un bien superior. Al final, lo importante es el pacto y sobre qué se fundamenta. Y_en este caso está claro y justificado: echar a Sánchez, que constituye un auténtico peligro para el país con una recesión a la vuelta de la esquina y con una situación en Cataluña delirante.

En plena campaña electoral, Heraldo TV acompaña durante un día a Eloy Suárez, candidato del PP por Zaragoza al Congreso. En plena campaña electoral, Heraldo TV acompaña durante un día a Eloy Suárez, candidato del PP por Zaragoza al Congreso.

Los partidos conservadores sí tienen un cordón sanitario a la extrema derecha en Europa.

Bien, pero lo que no acabo de comprender es cómo puede parecer normal un pacto con Bildu, PDECat y con un partido populista de extrema izquierda como es Podemos.

Si PSOE y Cs sumaran mayoría, ¿el PP debería abstenerse como se le exigió al PSOE en 2016?

Lo que necesita esta país es que Sánchez salga de la Moncloa. En su cabeza está llegar a un acuerdo con los independentistas y Cataluña lo que necesita es el restablecimiento del orden constitucional, que los tribunales dicten sentencia sobre lo que fue un golpe de Estado y a partir de ahí intentar recomponer la situación. Cuando el PSOE habla de Estado federal y de reforma está pensando en darle una situación de privilegio a Cataluña sobre el resto de España.

¿Por qué es imposible que PP y PSOE se entiendan como sí ocurre en Alemania?

No es imposible, lo que ha sucedido es que Sánchez desde el minuto uno ha tejido un cordón sanitario porque quiere una sociedad de confrontación. Las dos Españas.

¿Qué siente cuando le llaman derechita cobarde?

Estas gracias y descalificativos no me afectan para nada. Lo que me preocupa es que esos que nos insultan, al final, sean el instrumento que facilite que Sánchez llegue a la Moncloa, que le hagan el caldo gordo. El PP ha estado muy por encima de lo que se le puede exigir a la clase política, sobre todo, con los momentos complicados en el País Vasco. Lamentablemente, tenemos muchos muertos en nuestras listas.

¿Por qué las encuestas vaticinan un severo retroceso al PP?

Sufrimos el mismo problema con Vox que Sánchez con Podemos. La única opción de reconducir la marea verde de Vox es que los ciudadanos entiendan que la única opción para que Sánchez no gobierne es concentrar el voto de la derecha. Solo puede ser presidente Sánchez o Casado y, por lo tanto, todo lo que no sea votar a Pablo Casado es regalar la Moncloa a Sánchez. De ahí que apelemos al sentido común de la gente. Darle una patada al PP en el trasero por cosas que hemos hecho mal no creo que sea inteligente.

¿Cree que con bajar impuestos y llevar la banda ancha vale para luchar contra la despoblación?

Primero hay que creerse que es posible, luego hacer una estrategia a corto y largo plazo, que debería pasar por un acuerdo de Estado, y poner recursos. Y aún así, será complicado. Lo que no se puede es hacer más estrategias.

Prometen bajar los impuestos. ¿Cómo financiarían la dependencia como promete su líder?

Bajar impuestos no significa que vaya a haber menos recaudación. En 2018, con la bajada de impuestos que propuso el PP, se recaudaron 24.000 millones más. Al final, bajar los impuestos hace que haya más y mejor economía y, por lo tanto, más recursos. Esto ya funcionó con Aznar en 1995 y 2001.

Justo en coincidencia con ciclos de bonanza económica.

Bueno… En un mundo global, un incremento hace que la empresa deje de ser competitiva. Con 24.000 millones más de recaudación da margen para suprimir impuestos como los de Sucesiones, Actos Jurídicos y Patrimonio, que son manifiestamente injustos.

¿Qué grado de compromiso pueden esperar del PP los aragoneses sobre la ejecución de las inversiones pendientes en Aragón?

En los peores años de la crisis, cuando no había recursos para inversión, el PP apostó por las infraestructuras del agua y prácticamente toda la inversión se llevó a Aragón. Las carreteras van más lentas de lo que querríamos, pero uno cuando va a Huesca ve una auténtica revolución. Y en Zaragoza son realidades las obras de desdoblamiento entre Figueruelas, Gallur y Mallén.

Por primera vez en 30 años Aragón no tendrá eurodiputado. ¿Cómo piensan asegurar fondos para nuevas infraestructuras?

Que no haya un eurodiputado no quiere decir que no vayamos a defender los intereses de Aragón. Tengo muy buena relación con los tres primeros de la lista y vamos a estar para defender los intereses de los aragoneses.

El test

¿Es partidario del trasvase del Ebro?

No. A la contra que el PSOE, que pretende hacerlo en estos momentos y, lo peor de todo, ocultándolo.

Hay que exhumar los restos de Franco para llevárselo al Pardo.

Hay que mirar al futuro y dejarse de volver a las dos Españas. Reescribir la historia o volver al pasado me parece un error propio de personas que no tienen un programa electoral de futuro y que piense en las próximas generaciones.

¿Reformará la financiación autonómica?

Esta vez tiene que tocar. En nuestro programa se recoge que se deben tener en cuenta los factores de dispersión.

¿Hay que restringir la caza?

Al igual que la pesca, son actividades milenarias. Lo que se debe tener es una regulación como hasta ahora. Si el año pasado no se hubieran cazado 60.000 jabalíes, la carretera estaría plegada de accidentes. En un porcentaje altísimo, los cazadores son personas que cuidan mejor que nadie del campo. Todo tiene que estar en su justo término.

¿Ve los toros como fiesta nacional o sacrificio animal?

Es una tradición nuestra. Lo que no acabo de entender esa obsesión de una parte de la izquierda por borrar toda nuestra historia.

¿Hay que reservar cuotas en la cúpula para las mujeres en las empresas y la política?

Este es un debate muy superado. Las mujeres se están comiendo el mundo por su capacidad de trabajo y su voluntad firme. La mayoría de las plazas de las oposiciones las ocupan mujeres. Y en el PP hay más cabezas de lista mujeres que hombres porque eran las mejores. No creo en las cuotas.

¿Cómo garantizará el futuro de las pensiones?

Ya lo hemos intentado con un pacto de Estado, pero no ha sido posible por Podemos, por pura estrategia electoral. Debe imperar el sentido común.

Consulta aquí las últimas noticias sobre elecciones generales 2019.