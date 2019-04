Echenique: “Un referéndum es la única forma para resolver el problema catalán”

Unidas Podemos logró dos escaños en 2016, con el 19,6% de los votos. ¿Qué previsión manejan para esta campaña?

Las previsiones son muy poco fiables porque el último CIS dice que hay un 40% de indecisos, de gente que no sabe a qué partido va a votar. Aspiramos a tener un buen resultado. Somos conscientes de que hemos cometido errores, pero también sabemos que esta campaña va a ser de las más decisivas en España por ese número tan grande de indecisos.

¿Cuál de esos errores que reconoce que su partido ha cometido les puede perjudicar más?

El fundamental es que no hemos sabido gestionar la vida interna de nuestro partido y hemos dado muchas veces un espectáculo lamentable de cara a la ciudadanía que entiende, y con razón, que las fuerzas políticas tienen que dedicar todo su tiempo a solucionar los problemas de la gente y no a hablar de nosotros mismos. Creo que hemos dado mala imagen en ese sentido. En esta campaña estamos diciendo la verdad sobre cómo funciona el poder en España, sobre los privilegiados, los que tienen mucho dinero y mandan sin presentarse a las elecciones... Para decir la verdad sobre cómo funciona el poder en España tenemos la obligación de decir la verdad sobre nosotros mismos.

En este contexto se enmarca la ruptura en Zaragoza de Podemos con ZEC. ¿Esperan un castigo del electorado?

Eso es difícil de saber. Los compañeros de Podemos en Zaragoza y de ZEC harán una campaña elegante, en la que los adversarios serán PP y Cs. Aunque no se haya podido llegar a un acuerdo, que es lo que defendíamos desde la dirección estatal, creo que se irá a una campaña en la que se reconocerá la obviedad, que es que no somos adversarios sino aliados.

¿La confluencia se ha roto por un problema de sillones?

Habría que preguntarle a la gente que ha negociado, pero supongo que ha habido más de una diferencia. No conozco los detalles de la negociación. En cualquier caso, ojalá hubieran sabido ponerse de acuerdo. Nosotros desde la dirección estatal se lo hicimos saber a ambas partes, tanto a ZEC como a Podemos Aragón; intentamos mediar, pero en Podemos respetamos la autonomía de las direcciones territoriales y aquí se decidió este esquema.

¿Cómo es la relación de la dirección de Podemos Aragón con la nacional?

Es buena. Yo conozco a todo el mundo aquí y hemos trabajado juntos tanto la dirección anterior como en el grupo parlamentario hasta que dejé el escaño. Independientemente de quien gane las primarias en los diferentes territorios, nosotros buscamos siempre tener la mejor relación con las direcciones autonómicas y creo que se está viendo en esta campaña, en la que estamos colaborando muy bien con Podemos Aragón. Yo estoy muy contento.

Esta campaña electoral quieren demostrar que Unidas Podemos es más constitucionalista que los partidos que presumen de serlo. ¿Por qué?

Hay partidos que sacan pecho con la Constitución todo el día en la boca, pero el único artículo que se saben es el 155. Y tiene muchos más, como el 35 (empleo digno), el 50 (pensiones)... Todos estos artículos que acabo de mencionar, los constitucionalistas los incumplen con sus políticas, con sus programas electorales y con su día a día. Y hay uno muy importante en Aragón, que es el 138, que dice que el Estado tiene que velar por una distribución económica justa y adecuada entre los diferentes territorios del país y hoy en día en la España vaciada, en el mundo rural, este artículo se está violando. Pensamos que, evidentemente, hay que reformar la Constitución porque hay muchas cosas que se tienen que mejorar, y artículos que protegen a la gente que hay que poner en valor.

¿Defiende Unidas Podemos un referéndum en Cataluña?

Sí. Pensamos que la única manera de que España se siga manteniendo unida es que se resuelva democráticamente el problema en Cataluña. Si se sigue utilizando una estrategia de alimentar el conflicto, aplicando un 155 eterno, empuja más a Cataluña fuera de España. Aragón tiene unos lazos con Cataluña de amistad y comerciales demasiado importantes para que haya quien pretenda conseguir rédito electoral enfrentando a los aragoneses con los catalanes.

El socialista Pedro Sánchez ya se ha manifestado en esta campaña en contra del referéndum. ¿Sería un problema insalvable al negociar un pacto de izquierdas para gobernar del Estado?

No lo sería porque nosotros somos conscientes de que las diferentes fuerzas políticas tienen diferentes posiciones. Lo primero que hay que hacer es dialogar, algo que no se ha hecho a lo largo de todos estos años. Lo que nosotros planteamos no tiene que ver con la unilateralidad, como han planteado los sectores más radicales del independentismo; nosotros decimos que tiene que haber una consulta, pero que tiene que ser pactada.

¿Podría definir tres propuestas concretas de Unidas Podemos para Aragón?

Proteger y recuperar la España vaciada, luchar contra la precariedad laboral e ir a una gestión del agua moderna, sostenible y que tenga en cuenta el bien común creo que serían tres elementos que en Aragón son muy importantes, aunque tenemos muchos más.

Hay encuestas que dicen que uno de los escaños que corre peligro sería el suyo. ¿Cree que su traslado a Madrid podría tener un efecto negativo al intentar conseguir ese escaño?

Aspiro a dos escaños por Zaragoza, uno por Huesca y uno por Teruel. Sé que no es fácil. Creo que el haber colaborado con el grupo parlamentario estatal y el haber coordinado el programa electoral es una experiencia que puede contribuir a que se tenga más en cuenta a Aragón en Madrid.

Tras el 28-A, si la izquierda suma, ¿es partidario de un Gobierno en coalición o de apoyar al PSOE con acuerdos puntuales?

La época del Gobierno en solitario en España y en Aragón ha pasado. Aspiramos a gobernar y a hacerlo, si podemos, por delante del PSOE.

Si, como dicen las encuestas, pierden la mitad de los escaños, ¿irían a una refundación del partido con dimisiones en la cúpula directiva?

Tenemos que esperar a que el partido se juegue. Las encuestas ya se han equivocado muchas veces con nosotros. Hay que respetar la autonomía de la gente para decidir libremente su voto el 28-A, y confío en que vamos a tener un buen resultado. Si no fuera así, nuestro partido es democrático, lo hemos demostrado en un montón de ocasiones, y todos nuestros cargos están a disposición de los inscritos. Pero yo soy optimista y confío en que eso no va a pasar.

El test

¿Es partidario del trasvase del Ebro?

Ni del trasvase ni del trasvase por la puerta de atrás que es la compraventa de derechos concesionales del agua que recoge un Plan Hidrológico que no hemos apoyado.

¿Hay que exhumar los restos de Franco para llevárselos al Pardo?

Hay que exhumarlos y llevarlos a un sitio que no se convierta en lugar de peregrinación de la extrema derecha. Sobre cuál es ese sitio no tenemos una opinión formada.

¿Reformará la financiación autonómica?

Sí. Es fundamental que esté basada en lo que realmente cuestan los servicios públicos en una comunidad tan despoblada como Aragón. Se basaría en lo que llamamos suelo de ingresos, que nos parece más social que techo de gasto.

¿Hay que restringir la caza?

Hay que regularla. Tiene que ser sostenible, respetar a los animales. Pero creemos que no es el problema del medio rural.

¿Ve los toros como fiesta nacional o como un sacrificio animal?

A mí no me gustan, pero pensamos que la gente tendría que decidir. Defendemos que no se den subvenciones públicas a la tauromaquia, pero si tuviera que haber una prohibición, la gente tendría que votarla.

¿Es partidario de reservar cuotas para mujeres en política y en las cúpulas de las empresas?

Venimos de muchas décadas de discriminación de la mujer. Llevamos listas paritarias, y esto hay que hacerlo a todos los niveles.