Víctor López: "El eje atlántico será más fuerte si se abre el tren de Canfranc"

Cuando apenas tenía 6 o 7 años, sus abuelos le llevaron desde Canfranc a Olorón en tren y cruzó el túnel internacional del Somport. Luego sus tíos repitieron con él el mismo viaje. A sus 56 años, Víctor López, empresario de turismo, exalcalde de Canfranc durante ocho años y miembro de la Coordinadora por la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) lleva medio siglo soñando con ese recorrido, pero ahora iría con sus dos hijos: José e Iván. "Recuerdo ver abierto el túnel y los trenes en la estación. Cuando íbamos al río, esperábamos que saliera la luz de la máquina del ferrocarril. Es una emoción que he guardado siempre", revive.

Espera en la estación cuando llega el Canfranero con los otros 22 viajeros del proyecto periodístico ‘Marca Aragón’, de HERALDO. Conocedor de los entresijos y de la historia del recinto explica a sus compañeros todos los pormenores. "La reapertura será un acto de justicia para todo el Alto Aragón y para todos los aragoneses, de norte a sur. El cauce volverá a su sitio. Igual que se tardó en hacer caso a los aragoneses con la necesidad de la línea en el siglo XIX nos pasa en el siglo XXI. Una vez que se abra, nos ocuparemos de que nunca vuelvan a cerrarlo con excusas", proclama el defensor del Canfranc. No asoma en él el pesimismo de otros lugareños porque Víctor confía en que esta vez la reapertura sea una realidad y hasta apuesta por una fecha: 2028. "Habrá dos o tres dificultades, pero se reabrirá cuando se cumpla el centenario. Es como un símbolo, pero ojalá me equivoque y sea antes. Lo veremos quienes hemos luchado por el tren y nos lo merecemos", aventura Víctor López, quien era un adolescente cuando José Antonio Labordeta cantó en los escuelas de Canfranc y se manifestaron allí con el histórico Marcelino Camacho el 25 de septiembre de 1977. "Francia nos ha cogido la delantera y cuando empiecen las obras Bedous-Canfranc entrarán las prisas en España con los proyectos y se pondrán a marchas forzadas en la línea Huesca-Canfranc".

El miembro de Crefco y exalcalde de Canfranc vislumbra un futuro en el que tendrá un gran protagonismo el eje Atlántico. "Este eje será más fuerte en cuanto esté abierto el Canfranc. Cuando antes tengamos claro en Aragón la importancia de estar unidos con Navarra. País Vasco y Nueva Aquitania, antes llegará la reapertura. Zaragoza va a jugar un papel esencial pero también jugando con Bilbao y Burdeos", apunta.

Esta apuesta la comentó una vez con los alcaldes de Valencia y de Zaragoza y tiene claro que "las naranjas levantinas volverán a pasar por Canfranc hacia Europa y no se congelarán como en los años 60, porque será un tramo de UIC y no habrá que hacer trasbordo", confía. Cree que la Cámara de Comercio de Valencia tiene claro que Cataluña no facilitará su paso por el corredor Mediterráneo por lo que la alternativa de Valencia-Teruel-Zaragoza-Bilbao-Burdeos garantizará trasladar al norte de Europa las exportaciones aragonesas, levantinas, murcianas y andaluzas.

El exalcalde aplaude el proyecto de la rehabilitación de la estación, que es "el más sostenible y acertado, con los principios de mantener el ferrocarril y dinamizar la explanada".

Quiere olvidar proyectos faraónicos que pasaron por sus manos con urbanizaciones de más de 3.000 viviendas "que se hubieran cargado la estación".

Su proyecto turístico Sargantana, que nació en 1986, movió hasta 104 trabajadores en los años buenos, pero la crisis les dejó en 22 fijos y 15 eventuales. El aula de naturaleza, el albergue, la formación y proyectos europeos los ha dimensionado, y ya tienen clientes de España, Francia y Bélgica.

