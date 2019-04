Susana Val: "Tenemos que fomentar la FP para cubrir puestos logísticos"

La distribución de última milla en entornos urbanos, que ha registrado un significativo incremento con la proliferación del comercio electrónico, preocupa enormemente en el sector logístico. Expertos de todo el mundo debaten propuestas para mitigar el impacto tanto económico como medioambiental que supone este aumento de los repartos; una discusión en la que Aragón tiene mucho que aportar. El Zaragoza Logistics Center (ZLC), dirigido por la ingeniera aragonesa Susana Val, participa en una innovadora iniciativa europea en este área: "Pensamos en incorporar vehículos nodriza que se posicionen en los distritos de las ciudades. De estos partirían bicicletas eléctricas u otros medios de transporte poco contaminantes para la distribución de la paquetería. Esta opción es económica, pero también más sostenible", afirma.

El centro, afiliado a la Universidad de Zaragoza, es en la actualidad uno de los referentes en formación e investigación especializada en logística a nivel internacional gracias también a su vinculación con instituciones académicas situadas en Colombia, Luxemburgo, China, EE. UU. o Malasia. Además, los estrictos procesos de selección que llevan a cabo lo han convertido en una de las canteras predilectas de distintas grandes multinacionales: "Los alumnos salen preparados para ocupar directamente puestos de relevancia en la empresa", presume Val.

Buque insignia de la región

La logística se ha erigido como uno de los buques insignia de la economía de la Comunidad: "Hemos avanzado en infraestructura -dice-; el aeropuerto de Zaragoza es el segundo de España en volumen de mercancías. Y lo que nos falta es tener capacidad para albergar más demanda".

La ingeniera tiene claro que el impulso de este sector en la región ha de venir tanto del poder público como de las empresas, nunca por separado. E incide en la necesidad de adaptar la normativa a la nueva realidad que ha dibujado la era digital. "Necesitamos más inversión, ventajas fiscales para emprendedores o una renovación completa en materia de regulación. La disrupción tecnológica es tan rápida que es difícil que el respaldo institucional se produzca a la par", lamenta.

A pesar de que la situación no es óptima, Val celebra la buena reputación de Aragón en el ámbito logístico: "En otras áreas quizá no tanto; pero en esta nos hemos sabido vender, representaciones de comunidades de toda España vienen a Zaragoza a observar lo que hacemos. Y, de esta manera, también conocen otras virtudes de la región. Tenemos una calidad de vida de la que otros no pueden presumir". Pero no todo lo ve positivo: "No nos valoramos lo suficiente -critica-. Y eso es algo que los vascos o los catalanes sí saben hacer".

La directora del ZLC rechaza una hipotética destrucción de empleos a causa de la tecnología. Al contrario, opina que se crearán nuevos. Pero para cubrirlos tendrán que suceder dos cosas: la primera, que se potencie la investigación en las universidades para generar talento; la segunda, que se ofrezcan oportunidades laborales con salarios acordes. Todo ello sin despreciar a la formación profesional, que colecciona vacantes en puestos como el de carretillero: "Tenemos que fomentarla. Si no cubrimos todos los puestos de la cadena, nos quedamos sin estructura -advierte-. Y esta es fundamental ahora, pero lo será todavía más".

