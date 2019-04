Modesto Pascau: "Un desierto humano no es un recurso"

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el punto más visitado de Aragón después del Pilar, y es un paisaje del que los aragoneses se sienten orgullosos» afirma Modesto Pascau, presidente del Patronato del Parque, el órgano consultivo que agrupa a todas las partes implicadas en este espacio, desde las administraciones a los ayuntamientos, propietarios, deportistas, ganaderos, investigadores o ecologistas. No obstante, le parece que «fuera de Aragón podría ser un referente todavía mayor, hay que reforzar su divulgación», dice sobre este espacio que recibe una 600.000 visitas anuales. No cree más visitantes sean un problema: «Picos de Europa recibe más gente, o el parque del Teide, un referente turístico donde nadie plantea frenar el acceso».

Para facilitar tanto las visitas como la vida en el parque reclama «infraestructuras que debieron hacerse cuando se llevó a cabo la ampliación, en 1982, y que aún no existen» y enumera, con la rapidez de quien lleva tiempo repitiéndolo, servicios básicos como «llevar la electricidad a Revilla, Sercué y Escuaín donde nadie volverá a vivir si no tiene luz, cobertura telefónica...». Porque para Pascau, la preservación de los espacios va ineludiblemente unida a las gentes: «El desierto humano no es un recurso, conservar el medio ambiente es, en primer lugar, conservar a las personas que viven en los territorios», afirma. Actividades tradicionales, como la ganadería extensiva, facilitarían la conservación del medio: «ha descendido el vacuno y el ovino que hacían la limpieza del monte, lo que, unido a que las calefacciones ya no son de leña, ha perturbado el equilibrio, hay mucha masa vegetal que no para de crecer; y los cortafuegos están muy descuidados, todo eso crea un riesgo de fuego enorme en el parque».

Infraestructuras pendientes

En Escuaín, se ha comprado una pequeña zona para aparcamiento, oficina de atención y aseos; pero para facilitar las visitas queda mucho en su opinión: «Pineta recibe 200.000 visitantes al año, es necesario a la entrada un edificio para recibirlos, aseos y un puente para llegar al parquin porque la gente aparca en la carretera y no quiero pensar lo que pasaría en un incendio como el de Portugal; lo mismo que en Añisclo y Fanlo, hay que ampliar la carretera y el aparcamiento de San Úrbez, y mejorar el refugio de Góriz y las mallatas», dice. En Escalona «sigue pendiente el Centro de Interpretación de la Vida Subterránea, pese a ser un proyecto aprobado ya hace años».

Pascau acepta que se controle el acceso al parque en ‘fechas punta’, pero no ve riesgo general de masificación y opina que «desde la ciudad se ve el mundo rural con un cierto aire de superioridad, el campo gusta para ir a descansar y se quiere que no se toque nada, y que no vayan otros, porque entonces decimos que se masifica».

Más allá de su importancia turística, para este enamorado de las cumbres «la aportación de la montaña a la identidad aragonesa es muy importante. Y como montañero federado no puedo dejar de hablar del montañismo: tenemos 12.000 inscritos en la Federación Aragonesa -aunque no estemos obligados-, porque nos sentimos miembros de un colectivo», afirma. «Y a nivel económico -continúa- constituye uno de los principales vectores para el desarrollo en Aragón, con el progresivo interés por el turismo deportivo, de aventura, de naturaleza… Si lo hacemos bien, la montaña puede vivir una época de crecimiento».

Ficha personal

Hombre de montaña es presidente del Patronato del Parque Nacional de Ordesa desde 2015, Modesto Pascau (Barbastro, 1952) estuvo al frente de Prames, empresa creada desde la FAM con participación pública y privada, para la construcción de refugios de montaña, señalización de senderes y edición de guías.

