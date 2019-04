Christian Lapetra: "La marca que tiene el Real Zaragoza nos trasciende a todos"

Subido al tren recuerda cuando, de niño, iba a buscar cerezas a Bolea con sus amigos en bicicleta y, al pasar por Huesca, revive la historia de su padre, Carlos Lapetra. Uno de los cinco Magníficos de los años 60 que procedía de la capital oscense y ayudó al Real Zaragoza a "poner la ciudad en el mapa" con sus tres títulos seguidos (una Copa de Ferias y dos Copas), seis finales de estas dos competiciones y la tercera, cuarta y quinta posición en la Liga. "La marca que tiene el Real Zaragoza nació con esos primeros títulos y nos trasciende a todos", defiende Christian Lapetra, presidente del club desde hace cinco años, "y tiene una gran importancia socieconómica para la ciudad. Muchas empresas se acercan al club para tener esa notoriedad de lo que significa el Real Zaragoza".

"Hoy no hubiéramos podido retener ese elenco de los Magníficos porque la industria del fútbol los hubiera engullido. Alguno no habría podido seguir su carrera en el equipo, como hizo mi padre, aunque recibió ofertas del Barça y del Inter del Milán", sostiene mientras compara las dos épocas. "El fútbol ahora es un negocio que genera el 2% del PIB. Mi padre seguiría siendo un gran jugador ahora, pero en otro contexto diferente porque la gestión de los clubes se ha profesionalizado", agrega. Christian Lapetra se presenta con humildad como un "empleado del club", y dice que "hay que quitarse la careta de forofo para gestionar una entidad deportiva". De hecho, ni su mujer, ni sus dos hijos de 3 y 6 años, ni su madre acuden al palco de La Romareda, sino que van a sus localidades como socios.

De su actual labor destaca que en este lustro han recuperado que el Zaragoza sea "algo más, un sentimiento y una pasión", acercándose a la gente, después de recoger un equipo en extinción. "Se han duplicado los socios desde los 13.000 en 2014 a los 27.000 de esta temporada", recuenta. "Los padres y familias vuelven a querer que sus hijos sean zaragocistas independientemente de nuestro devenir deportivo, que no es acorde a la historia y categoría del club", asume.

No oculta que los patronos del equipo de fútbol aragonés se encontraron con una deuda de más de 100 millones cuando salvaron al equipo y tienen que devolverlos antes de ocho años. "Hubo un tiempo con demasiada manga ancha dentro de los clubes y el Zaragoza no fue ajeno. Se juntaron malas praxis en la gestión con malos resultados deportivos. El descenso generó un agujero que no se había previsto", describe.

Ante esta coyuntura de crisis, los gestores se encontraron "con el control económico de la Liga de Fútbol Profesional, que nos ha atado mucho, y el Real Decreto de derechos de explotación de televisión, que ha sido café para todos". "Nos tratan como el que menos aunque damos como el que más", lamenta, sobre la valoración de las audiencias televisivas del Zaragoza, "por encima de la mitad de equipos de Primera y de todos los de Segunda". Lapetra reconoce que el presupuesto del club, con 16 millones, está en una horquilla de 13 o 14 clubes de Segunda. "Si su nivel competitivo es máximo se puede estar en la promoción -menciona los años que jugaron contra Las Palmas y Numancia-, pero también quedar fuera y en riesgo de descenso. Solo si el club recibe una inyección económica puede dar posibilidades del ascenso", indica. En ese contexto, recupera ejemplos de equipos como Real Sociedad, Alavés y Osasuna que recibieron financiación de las instituciones que les han ayudado al ascenso y opina que "no hay que ser timoratos y dar el salto". Así, dice que remodelar La Romareda es un objetivo prioritario e irrenunciable tanto para el club como para Aragón, y que ayudaría en todos los sentidos.

