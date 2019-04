"El bus escolar es tan importante en los pueblos como el wifi"

"Tener un buen servicio de transporte escolar en los pueblos es tan importante o más que tener wifi", asegura Fernando González, vecino de Torralbilla (en la comarca del Campo de Daroca). Sus hijas, de 10 y 13 años se van a mudar a vivir con él y ha solicitado plaza escolar para ellas para el próximo curso en el colegio y el instituto de Daroca. Y se ha encontrado con "una normativa absurda" que impide que sus hijas compartan bus escolar, aunque haya plazas libres.

Fernando está separado y sus hijas viven ahora con su madre en Quinto. Las chicas pasan los fines de semana con su padre y a partir del próximo curso habían previsto que se trasladaran a vivir de fijo con él. En Torralbilla no hay más niños en edad escolar y el padre solicitó plaza para ellas en el colegio y el instituto de Daroca, a unos 15 kilómetros. Y creía que podría contar con transporte escolar para que ambas fueran juntas.

"El colegio y el instituto están enfrente. En el instituto me dijeron que para la mayor sí que hay autobús escolar que vendría a buscarla a Torralbilla, pero para la pequeña no. Me dijeron que tendría que llevar a la pequeña a Mainar para que cogiera otra línea distinta que la llevara a Daroca. En el autobús de la mayor hay plazas libres, no entiendo por qué no pueden viajar juntas. Nos facilitaría mucho la conciliación familiar. Ahora no sabemos qué hacer. Con estas condiciones no sé si podrán venir a vivir conmigo a Torralbilla o tendremos que irnos a vivir a otro sitio, a un pueblo más grande o a Zaragoza", se lamenta Fernando González.

Desde la DGA explican que Primaria y Secundaria tienen rutas de transporte distintas porque tienen horarios diferentes. Y en los casos en los que no hay suficientes niños para hacer una parada, otra solución es dar ayudas individualizadas para el transporte. Más de 13.000 alumnos de todas las etapas educativas (un 6% del total) usan transporte escolar en Aragón, según el Informe 2018 sobre la situación del sistema educativo en Aragón. La DGA financia el transporte y el comedor para el alumnado de las localidades que carecen de centros educativos.

La opción de contratar un servicio de taxi subvencionado (en parte o totalmente) no convence a este padre. "No se trata de dinero, sino que es un problema de tiempo. Si hay sitio y viene un autobús escolar a nuestro pueblo, que vayan juntas es la mejor solución. Luego la pequeña podría esperar un cuarto de hora o 20 minutos en el colegio o el instituto hasta que empezaran sus clases", señala.

Torralbilla tuvo colegio hace más de 50 años, pero la localidad ha ido perdiendo población, como casi todas las de la comarca de Campo de Daroca. Tiene 57 vecinos censados aunque viven muchos menos. "En invierno vivimos 16 vecinos. Es un pueblo muy tranquilo. A mis hijas y a mí nos gusta mucho. Tenemos un bar y pasa el panadero. Para ir al médico, a comprar, al gimnasio o a otras actividades nos trasladamos a otros pueblos de la comarca. Nos gusta esta vida, solo pedimos que se solucione este problema del transporte escolar", apunta Fernando.