Los partidos siguen con sus actos sin sobresaltos y con la vista en el debate

Los partidos políticos han continuado este lunes sin sobresaltos su actividad en esta campaña electoral atípica por la coincidencia con la Semana Santa y con la vista puesta en la celebración mañana del Día de Aragón y, sobre todo, del primer debate televisivo con los líderes del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos de esta noche.

Un esperado encuentro en el que se darán cita el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y los candidatos a sucederle por el PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Alvert Rivera; y Unidas Podemos, Pablo Iglesias; que retransmitirá esta noche la televisión pública y que centrará parte de las conversaciones que el martes acompañarán la celebración de la festividad de San Jorge.

Ya este lunes, el cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, ha apuntado que uno de los aspectos a los que debe contestar Sánchez es "si piensa pactar o no con los independentistas y si va a indultar o no a los golpistas". Dos cuestiones que, a su juicio, "interesan mucho" a los españoles porque si lo hiciera sería "una humillación que (España) no se merece".

Suárez ha elegido Figueruelas (Zaragoza), localidad donde se ubica la planta de Opel España, para lanzar sus propuestas relacionadas con el sector de la automoción, del que en Aragón viven, según ha dicho, 25.000 familias y donde se ha comprometido a reducir la fiscalidad de los automóviles, que es "alta" en el sector, porque esa será "la mejor manera" de vender coches.

NOTICIAS RELACIONADAS La JEC rechaza el recurso del PP contra el sorteo de turnos en el debate de RTVE

Por su parte, el candidato del PP al Congreso por Huesca, Mario Garcés, ha defendido a la familia y ha anunciado que su partido dará prioridad a la protección de las familias españolas en todas las medidas que impulse.

Mientras en Zaragoza, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha asegurado que si sigue gobernando el PSOE tras las elecciones del próximo domingo, aumentarán progresivamente la participación del Estado en la financiación de la dependencia hasta "casi duplicar" los 1.200 millones actuales.

El objetivo es acabar con el "limbo" en que se encuentran personas dependientes valoradas y con derecho adquirido pero que no tienen prestaciones ni servicios, según ha explicado a los medios antes de participar en un encuentro con entidades sociales.

Carcedo ha explicado que el Estado ha quedado "muy relegado" por el recorte aplicado por el gobierno de la "derecha", por lo que las comunidades autónomas se han visto obligadas "a dar un paso adelante" y, en el caso de Aragón, a financiar "el 85 % del coste de la dependencia", al tiempo que ha criticado que "la derecha y el independentismo" rechazaran los Presupuestos del Estado en los que se incluían 830 millones de euros más para dependencia y la cotización de la Seguridad Social de las personas cuidadoras de dependientes.

Las familias han centrado también el acto protagonizado por Cs en la capital aragonesa, en el que han participado la candidata al Congreso por Madrid, Sara Giménez, y el cabeza de lista por Zaragoza, Rodrigo Gómez, que se han comprometido a "no dar un paso atrás" en los derechos de todo tipo de familias, de los colectivos minoritarios y en el trabajo por la igualdad en todos los ámbitos.

NOTICIAS RELACIONADAS Cs apuesta por una atención sanitaria en igualdad de condiciones en cualquier Comunidad

Giménez ha recordado que la igualdad también implica "el trabajo firme por la unidad de España, el no al adoctrinamiento que conllevan los nacionalismos en los colegios", que no haya diferencias territoriales en el ámbito sanitario, para lo que proponen una tarjeta sanitaria única, y lograr la igualdad territorial.

Ha recordado que Cs es el partido que "proclama la igualdad" de todas las familias, del colectivo LGTBI, de las minorías étnicas, de las mujeres, desde la defensa del feminismo liberal que propugnan, y del trabajo conjunto entre hombres y mujeres.

Y desde Unidas Podemos el cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, ha asegurado que es "vital" que exista una ley que recoja qué es una familia monoparental y que reconozca la diversidad y derechos de las familias existentes en España.

Ha señalado que deberían llamarse familias "monomarentales", dado que 8 de cada 10 son mujeres que cuidan solas a sus niños, y ha reclamado para las casi 2 millones de familias con un solo progenitor existentes en España que "hoy no están reconocidas en la ley", un reconocimiento jurídico, con una definición "bien trabajada y ajustada a la realidad".

Por su parte, el secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, ha pedido "más descentralización" y la llegada de los fondos necesarios desde Madrid para poder garantizar la prestación de servicios en municipios medianos de la Comunidad.