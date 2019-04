Crece el alumnado de FP, con el reto de adaptarse a los nuevos empleos como la robótica

Tras mucho esfuerzo, la FP empieza a ser reconocida como una alternativa a los estudios universitarios, aunque todavía queda mucho por hacer. Los ciudadanos, además, se preocupan por la adecuación de los títulos a la oferta laboral y por que las prácticas sean remuneradas.

De momento, se constata una evolución al alza en el número de alumnos. En el curso 2018-2019 se marcó un nuevo hito con unos 23.400 matriculados. "Durante la crisis se notó un incremento de alumnos provenientes del paro que buscaban nuevas salidas profesionales", explica María Pilar Megino, directora del CPIFP Los Enlaces. Esta tendencia ya no se percibe. Lo que sí que se mantiene es la heterogeneidad del alumnado (tanto por procedencia como por edad): estudiantes que cursan una FP media y después una superior, alumnos que terminan el Bachillerato, otros que realizan las pruebas de acceso, trabajadores que quieren especializarse y universitarios que amplían su formación técnica.

Este auge se debe a la revalorización de la Formación Profesional, pero también a la implantación de nuevas titulaciones en diversos puntos de Aragón (Épila, Fraga o Binéfar). Actualmente, la DGA oferta 131 títulos distintos, impartidos por 2.400 docentes. La mayoría de ellos cuentan con una alta tasa de inserción laboral, propiciada por la FP Dual (que compagina los estudios con el trabajo remunerado en la empresa) y por los tres meses de prácticas que realizan los alumnos de la FP reglada. Según los últimos datos, un 83% de los titulados logran un empleo a los seis meses de acabar sus estudios.

Antonio Miravete, responsable de Formación de CEPYME Aragón, explica que las prácticas sirven para que el estudiante se acerque al mercado laboral, aunque no son suficientes para que pueda desempeñar un oficio con cierta autonomía. No obstante, valora su uso para incorporar a nuevos trabajadores. "Pueden ser suficientes para apreciar competencias personales y habilidades que no forman parte del currículo", destaca. De hecho, la inserción laboral es uno de los puntos fuertes de la Formación Profesional. Megino también resalta que se trata de una "formación técnica y práctica directamente orientada a las necesidades de la empresa". Además, hace hincapié en su flexibilidad, su duración y la posibilidad de estudiarla por módulos o a distancia.

Retos de futuro

A pesar de la evolución de la FP, todavía quedan retos por asumir. "Hay que adaptarse a las profesiones de futuro. Lo que requerirá mayor inversión en equipamientos, nuevas tecnologías y formación del profesorado", afirma Megino. Ciberseguridad, robótica, ‘big data’ y la industria 4.0 son algunos ejemplos. Por su parte, desde CEPYME piden titulaciones en hidráulica, manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola, además, de otras relacionadas con la digitalización.

¿Qué proponen los partidos?