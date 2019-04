El Sindicato de Técnicos de Enfermería dice que retrasar la edad de jubilación de los médicos "no es la solución"

El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha sostenido que retrasar la edad de jubilación de los médicos "no es la solución", después de que se haya aprobado en la Mesa Sectorial de Sanidad la modificación del Plan Operativo para la prolongación en el servicio activo de los médicos del Servicio Aragonés de Salud (Salud) "con el único voto a favor de los implicados e interesados en su aprobación".

FTPS Aragón ha explicado en una nota de prensa que votó en contra de esta modificación y el resto de sindicatos no estaban presentes ya que la abandonaron previamente, ha recordado esta organización en una nota de prensa.

José Hernández y Empar Torres, responsables de FTPS Aragón, han reconocido que existe una falta de médicos en la Comunidad autónoma, pero han opinado que "hay que valorar y estudiar en profundidad otras alternativas en vez del retraso de las jubilaciones por muy voluntarias que sean".

También han comentado que hay especialidades de difícil cobertura, e incluso puntos geográficos donde la sustitución de los profesionales puede ser más complicada, "pero la falta de médicos no solo no es un problema nuevo, sino que si no se aplican otras alternativas que agilice el acceso de los facultativos recién licenciados, cada vez será peor".

A su entender, la carencia de facultativos y la edad de los que están ejerciendo "es un problema estructural, tanto de Aragón, como de todo el Sistema Nacional de Salud y las soluciones deberían ser, igualmente, estructurales buscando el equilibrio entre el acceso al sistema de los nuevos licenciados y el mantenimiento de la experiencia e indudable valor intelectual de los médicos de mayor edad".