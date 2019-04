Las técnicos de infantil de guarderías de la DGA podrán incorporarse a plazas en las aulas de 2 años

Las técnicos superiores en educación infantil que ahora prestan sus servicios en las guarderías adscritas a la Diputación General de Aragón podrán incorporarse a algunas de las plazas que se abrirán el curso próximo en las aulas de escolarización anticipada. Según explicaron fuentes de este colectivo, podrán pedir su paso a cuatro de las ocho aulas nuevas que serán abiertas en 2019-2020 para niños de 2 años.

Esta medida no ha sido del total agrado de las técnicos de infantil. Confiaban en poder acceder, de manera preferente, a todas las plazas de su categoría que las nuevas aulas van a crear: ocho en total. De hecho el curso pasado pudieron acceder a las seis nuevas que fueron abiertas.

Al principio del proceso de escolarización, las trabajadoras de estas guarderías, once centros que dependen directamente de la DGA, volvieron a mostrar su malestar porque la Consejería de Educación no había contado con ellas y no tenían información sobre la posibilidad de cubrir los nuevos puestos de técnicos de educación infantil que se crearán con la puesta en marcha de las ocho nuevas aulas de escolarización anticipada.

Hay que recordar que el año pasado ya se atendió su petición y se les dio preferencia para optar a la totalidad de estas aulas; seis plazas. Sin embargo, para el próximo esto no será posible y solo podrán pedir traslado para la mitad.

Desde que se pusieron en marcha estas nuevas clases para niños de 2 años las técnicos de infantil que trabajan en las guardería de la DGA llevan reclamando que la Administración cree estos puestos y los incluya en las plantillas orgánicas para que puedan ser sacarlos a concurso.

El resto de las plazas de técnicos de infantil de las aulas de 2 años se ocupan con personal de una empresa que tiene la concesión para prestar apoyo en las aulas del segundo ciclo de infantil.

Para las 22 aulas de escolarización anticipada que estarán abiertas el curso próximo se han presentado un total de 603 solicitudes. El número de vacantes ofertadas para 2019-2020 eran 396. Para el curso próximo, un total de 207 menores quedarán sin poder acceder a esta opción, según datos del departamento de Educación, lo que da idea de la fuerte demanda que la escolarización anticipada está generado entre los padres.

Éxito de la medida

Las aulas para niños de 2 años se pusieron en marcha durante el curso 2016-2017 como experiencia piloto. En un primer momento fueron tres los centros educativos de la Comunidad aragonesa los que ofrecieron estas clases. El éxito de la demanda ha llevado a la Administración a seguir abriendo en los años posteriores nuevas clases, hasta llegar a las 22 que estarán operativas el curso próximo.

En principio, esta iniciativa se ideó para atraer alumnos a colegios cuya etapa de infantil estaba quedando sin cubrir. Con las aulas de 2 años se garantiza, en buena medida, que los niños que acceden a esas clases continúen luego su escolarización en esos colegios.