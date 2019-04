Posando bajo la lluvia en Madrid

Después de conseguir cuadrar las agendas de cinco candidatos al Congreso a caballo entre Madrid y Zaragoza, misión casi imposible en plena precampaña, llegó la lluvia y a punto estuvo de truncar la foto que HERALDO preparó para el inicio de la campaña. Todo salió adelante gracias a la buena voluntad de los candidatos de PP, PSOE, Unidas Podemos, Cs y Vox, que posaron bajo la lluvia arriesgándose a coger un buen resfriado.

Llegar a la cita, fijada la semana pasada, a las 9.30 en el Congreso, fue difícil. Dos de los candidatos, Eloy Suárez (PP) y Susana Sumelzo (PSOE), siguen en la Diputación Permanente; Pablo Echenique (Unidas Podemos) y Rodrigo Gómez (Cs) ya estaban en campaña y Pedro Fernández (Vox) pasa buena parte de la semana en el Supremo ejerciendo la acusación particular en el jucio del ‘procés’.

Una hora era el tiempo máximo que tenían disponible los cinco candidatos. Sobró la mitad. Y eso que los que viajaron desde Zaragoza en el primer AVE de la mañana, el de las 7.05, llegaron con 20 minutos de retraso a Atocha y casi tarde al lugar acordado.

Y Aragón, como hizo el 31 de marzo en la revuelta de la España vaciada, volvió a llevar la lluvia a Madrid. Suárez y Gómez se resguardaron junto a una sucursal bancaria; Sumelzo y Echenique no salieron del Congreso hasta el último momento y Martínez, madrileño, llegó paraguas en mano. No nos permitieron acceder al hemiciclo del Congreso porque algunos candidatos proclamados no eran diputados. Se lo tomaron con resignación. "Que lo más difícil que tengamos que hacer en campaña sea esto", confió Sumelzo que, valiente, posó sin abrigo. En plena calle, se tomó la foto a pesar de espontáneos y de algún insulto de un viandante maleducado.

Los que menos prisa tenían, Suárez, Sumelzo y Gómez, tomaron un castizo café con churros para entrar en calor. Falta hacía en un ‘día de perros’. Y compartieron anécdotas hasta que, al preguntarles por los pactos, activaron el modo político, torcieron el gesto y recordaron que la batalla electoral estaba a punto de comenzar.

