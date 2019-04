Podemos rechaza la confluencia con ZEC y concurrirá a las municipales solo con Equo

La dirección de Podemos Aragón ha decidido registrar ya su coalición con Equo para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo. Cierra así seis meses de tiras y aflojas con IU y los comunes para configurar la lista de una confluencia que respetara el mayor protagonismo que Podemos aspira a tener en el Ayuntamiento de Zaragoza.

La fragmentación de la izquierda se confirma con un efecto aún incierto en los resultados electorales. Y la constatación llegó de forma abrupta este martes, a última hora de la tarde, al anunciar Podemos Aragón su intención de registrar ya su coalición con Equo para concurrir a las elecciones locales del 26 de mayo. Dio un sonoro portazo al enésimo ofrecimiento de diálogo del alcalde Pedro Santisteve, que llegó a pedir a Pablo Iglesias horas antes en Zaragoza que mediara para garantizar la unidad de la izquierda.

Santisteve, ratificado como cabeza de lista en las primarias de ZEC, se sintió reforzado al comprobar cómo clamaba por la unidad buena parte del millar de asistentes al mitin de Unidas Podemos. Afines a uno de los ‘alcaldes del cambio’ celebraron un forzado abrazo entre Santisteve y el ‘todopoderoso’ Iglesias, al que el líder de ZEC encargó la misión de reflotar la confluencia.

Al finalizar el mitin, Santisteve quiso dejar clara su intención de seguir dejándose la piel para que hubiera acuerdo. "Más por nuestra parte no se puede hacer. Ha habido generosidad. Estamos poniendo en cuestión todo para dar a Podemos un espacio", aseguraba, para lamentar, acto seguido, que Escartín no diera "un paso valiente por la unidad" y cerrara el acuerdo. Lo que en realidad sentía el alcalde es que el líder de Podemos Aragón no quisiera pasar por el aro aceptando los puestos que el de ZEC, unilateralmente, estaba dispuesto a ceder.

Escuchando a Iglesias en la Sala Multiusos, Santisteve estaba en su salsa, arropado por Erika Sanz, Itxaso Cabrera y Héctor Vicente, valedores en Aragón de Pablo Echenique. Bien pudieron surgir del sector crítico con la dirección autonómica los gritos de unidad que muchos de los asistentes entonaron sin conocer la batalla soterrada que se escondía detrás.

Santisteve pareció que disimulaba. "Si estamos defendiendo lo mismo: el plan de saneamiento y la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA)", advertía. La intervención de la candidata podemista a presidir el Gobierno de Aragón, Maru Díaz, versó sobre la denuncia que la formación presentó en Madrid contra el plan de depuración y el injusto cobro del ICA.

El alcalde de Zaragoza llegó a asegurar, incluso, que Iglesias estaba intentando acercar posturas, si bien el líder podemista dejó claro que, aunque le gustaría que se reeditara la confluencia, la decisión final correspondía a las "organizaciones aragonesas".

Fuentes cercanas a la negociación han señalado las múltiples dificultades que existían para que ZEC y Podemos reeditaran la confluencia. Las primeras tensiones llegaron cuando Escartín cuestionó que Santisteve tuviera que ser el número uno de la coalición, y fue en aumento con el holgado triunfo que logró Violeta Barba en las primarias municipales. Como candidata, la presidenta de las Cortes de Aragón anunció que no se iba a arrugar. Y no lo hizo.

La euforia tras la victoria terminó con un contundente revés: el plenario de ZEC rechazó las enmiendas con las que Podemos buscaba modificar el sistema de elección de la candidatura e intentaba que su censo de inscritos pudiera votar desde su propia plataforma en las primarias de ZEC.

Aquello fue el principio del fin. A inicios de marzo, Podemos anunció su decisión de no concurrir a las primarias de ZEC y se abrió una nueva brecha con los críticos, pues algunos sí se presentaron al proceso. Con listas separadas y definidas en procesos de primarias, se mantuvo el suspense por una negociación que no prosperaba, y con los implicados intentando salvar la cara para que no les señalen por el fracaso de la confluencia.

Escartín dará a conocer este miércoles cuáles son los motivos por los que han decidido concurrir en coalición con Equo. La decisión sería definitiva, atendiendo al artículo 44.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, que establece que "ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores puede presentar más de una lista de candidatos en una circunscripción para la misma elección". Afecta, también, a IU, que deberá concurrir en solitario a las elecciones a las Cortes de Aragón.