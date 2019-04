Sin tierra, sin sol... y con premio

Juan Naudín decidió un día convertirse en agricultor. Pero su aventura emprendedora no tiene nada qué ver con los que es habitual en el sector primario. Cultiva microvegetales comestibles, es decir, plantas jóvenes que nacen de semillas de las verduras y hortalizas y que se recogen con apenas 10-18 días. Un producto aún no muy extendido en la gastronomía doméstica, pero cada vez más demandado por la alta restauración que quiere añadir una cualidad diferencial a sus platos, a los que estas pequeñas plantas proporcionan además unos intensos sabores y aromas.

No se conformó con ser pionero en el producto. Y se lanzó a poner en marcha una empresa pionera, que se llama Zgreens, en la que la producción no dispone de tierra ni de sol. Sus cultivos están echando raíces en una instalaciones del vivero de empresas del CEEI-Aragón y se desarrollan en hidroponia (esta técnica agrícola en la que el suelo se sustituye por disoluciones minerales y en la que la plantas se sujeta con felpa y algodón). Y no se encuentran al aire libre ni en invernadero, sino en unas instalaciones cerradas en las que una tecnología puntera de iluminación led permite que las microplantas dispongan de unas condiciones climáticas perfectas durante todo el año.

Si Naudín se decidió por esta opción no fue solo porque, como ya sucede en otros países, su recorrido comercial es largo, sino también por sus múltiples ventajas. Porque, detalla el empresario, el cultivo hidropónico permite proporcionar exactamente a la planta los nutrientes que la esta necesita, con lo que el producto gana en sabor. Pero, además, al cultivar con esta técnica se evita se uso de pesticidas, "con lo que los productos crecen libres de organismos genéticamente modificados, sin polución, evitando la contaminación de la tierra o los problemas que puede originar el almacenamiento en cámara". Y aún más, esta agricultura de interior y en condiciones controladas favorece que las plantas estén 100% limpias "desde la semilla hasta la cosecha", matiza Naudín, que añade que con este tipo de cultivo se utiliza un 90% menos de agua que en la agricultura convencional gracias a la reutilización y recirculación del recurso, que mediante condensación vuelve a incorporarse al tanque de riego.

Guisante, remolacha, col roja, borraja, rabanito rojo, mizuna (mostaza japonesa), nabo daikon, acelga roja, girasol, hinojo, lombarda, rúcula, cebolla o albahaca. Son los microvegetales ultrafescos que Zgreens cultiva en sus instalaciones del CEEI, que nacieron como una planta piloto hace apenas ocho meses y ya han aumentado su superficie (vertical) y su carácter industrial.

Reconocimiento e incentivo

Con su pionera iniciativa, Juan Naudín no solo ha conseguido ya una "gran acogida" en el mercado, al que sus microvegetales llegaron el pasado mes de agosto. También se ha hecho merecedor en la categoría de ‘Proyecto’ del Premio IDEA dirigido a emprendedores, organizado por la Fundación Emprender en Aragón, y que celebra este año su 25 aniversario.

"Es por supuesto un reconocimiento a lo realizado hasta ahora pero también un incentivo para innovar en nuevos proyectos", señala Naudín, que explica que actualmente está trabajando en una investigación para analizar en profundidad nuevas tecnologías e implementar nuevos métodos relacionados con el desarrollo de su actividad. Un proyecto, en el que prefiere no concretar más por el momento, pero que espera obtener resultados a corto plazo.

Con su premio en la mano, el propietario de Zgreens reconoce que este galardón es también una destacada tarjeta de presentación en el mercado. Pero sobre todo, insiste "nos da visibilidad y nos permite conectar con otros emprendedores con los que tenemos posibilidad de abrir vías de colaboración y cooperación".

El impulsor de Zgreens también tiene previsto ampliar el cultivo, aunque detalla que para ello no será necesario disponer de nuevas instalaciones porque se cultiva en vertical, en cinco niveles, «por lo que espacio es menor y se multiplica la rentabilidad del suelo». Esta empresa zaragozana también tiene previsto incrementar su oferta. De hecho su impulsor está haciendo pruebas para producir en interior apio y cilantro, siempre con connotaciones gastronómicas.

Firme convencido de las cualidades del comercio de proximidad, su principal objetivo es que sus microplantas lleguen a cualquier punto de la ciudad de Zaragoza en pocos minutos, explica Naudín, que detalla que Zgreens puede comercializar su producción "en el propio medio de cultivo para que sea el cliente el que lo vaya cortando en función de sus necesidades culinarias".

