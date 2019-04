Zaragoza, en el 'Top 10' de los destinos culturales de España

La basílica del Pilar, el tapeo en el Tubo o el palacio de la Aljafería suelen ser las principales recomendaciones para el turista que llega a Zaragoza. Sin embargo, existe un perfil de viajero cultural, capaz de hacer las maletas por ver un cuadro concreto, asistir a una representación teatral, conocer un museo de temática especial o dar con un libro raro. Para este perfil turístico, Zaragoza es una de las primeras ciudades españolas, según el estudio que acaba de publicar el buscador de alquileres vacacionales Holidú, donde ocupa el séptimo puesto.

Esta plataforma turística recomienda no perderse el Museo Goya Ibercaja, del que dice “alberga más de mil obras y representa magníficamente la obra pictórica del artista”, llama la atención sobre la Gala del Teatro que se celebra en el Teatro Principal y destaca para los viajeros la posibilidad de realizar un taller de papiroflexia. En el baremo se han contabilizado los museos, galerías de arte, teatros, bibliotecas y centros de ópera en cada ciudad. El informe valora tanto la existencia de espacios culturales como las opiniones que existen sobre ellos en la web. Y aquí sí importa subrayar que Zaragoza gana a todas con una puntuación del 4,37.

Probablemente le ha perjudicado en el ranquin no contar con un centro específico para la ópera, ya que es la única ciudad del ‘top ten’ que no suma ningún punto en ese apartado. Aunque el ‘bel canto’ aparece en la cartelera zaragozana en algunas ocasiones, es cierto que la capital aragonesa no cuenta con un espacio especialmente construido o acondicionado para las representaciones operísticas. Si lo que interesa es el patrimonio, Zaragoza quizá saldría mejor parada si se contaran los restos arqueológicos de época romana o musulmana, si bien es cierto que entre los museos se incluyen los del foro y el teatro romano.

Hay que señalar que aparece mejor situada que otras ciudades con una imagen más cultural, como Salamanca, que aparece en el puesto número 13, Santiago de Compostela, en el 12, o San Sebastián, que le arrebató la capitalidad cultural europea en 2016 y que en este ranquin aparece en el número 14.

Barcelona y Madrid ocupan el primer puesto con un empate, si bien Holidú concede la medalla de oro a la capital catalana por contar con el doble de oferta por habitante que Madrid. El mano a mano entre los dos epicentros de la cultura revela claras diferencias: la ciudad castiza es el mejor destino nacional para los amantes de las artes escénicas superando a Barcelona ampliamente en el número de teatros. La ciudad condal, en cambio, se posiciona como el destino idóneo de quienes prefieren las artes plásticas, imponiéndose en el número de museos y galerías de arte. El podio lo completa Valencia, aunque a distancia, secundada por Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, que la siguen por ese orden. El séptimo puesto es para Zaragoza, que supera a sus tres perseguidoras: Granada, Bilbao y Valladolid.