Los más de 6,7 millones de euros que el Gordo de la Primitiva ha dejado en Zaragoza, en la administración n.º 51 de la calle Mayor, 38, han alegrado la mañana de este lunes lluviosa a las propietarias, madre e hija, del establecimiento que lleva el nombre de La Magdalena. “No sabemos si el agraciado es un vecino del barrio o un turista, porque como estamos en el centro también atendemos a mucha gente de paso que está visitante el centro histórico”, comentaban unas sonrientes Mari Luz Olmos y Mari Luz Lite.

La identidad del acertante de la combinación ganadora, 9, 21, 27, 19, 6, reintegro el 6, era un misterio a primera hora de la mañana y ambas coincidían en que posiblemente nunca llegarán a saber quién es. El ganador ha invertido 7,5 euros en el boleto y se ha embolsado, exactamente, 6.717.265,55 euros. El delegado comercial de Loterías en Zaragoza, Alejandro Alcolea, ha confirmado que se trata del tercer premio de mayor cuantía de esta modalidad de juego que cae en la capital aragonesa. En abril de 2017 dejó 9,9 millones de euros en una oficina de Vía Hispanidad y unos meses más tarde, en junio, en el barrio de La Jota repartió otros 7,6 millones.

Las responsables de la administración conocían la noticia este lunes por la mañana, ya que el sorteo se celebró el domingo. Alcolea se lo comunicó por teléfono y luego acudió al establecimiento a entregarles los carteles que desde primeras horas de la mañana lucían en las paredes dando cuenta de la buena noticia. “Se siente tanto alegría como si te tocara a ti. Nuestra función es repartir suerte e ilusión y cuando lo haces te sientes muy reconfortada”, aseguraba Mari Luz Lite. Su madre ratificaba sus palabras: “La alegría no te cabe en el pecho, es maravilloso”.

Destacado Un zaragozano gana casi 7 millones de euros en la Lotería Primitiva

Esta familia lleva tres décadas al frente de este negocio. No es la primera vez que viven una jornada tan especial. El 14 de mayo de 2011 entregaron un segundo premio de la Lotería Nacional. Su júbilo era compartido por los clientes que iban acudiendo y se enteraban de la noticia. Como Ángeles, que viene exprofeso desde el barrio de San José para jugar aquí a la primitiva. “Son muy amables, vine en una ocasión y me trataron tan bien que soy habitual -contaba-. Da la casualidad que hace un tiempo les traje una estampita de un santo al que le tengo mucha fe y creo que les ha dado suerte. A mi también me han tocado ocho euros”.