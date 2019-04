Las prisas y estrecheces para dar de comer a 500 niños en menos de dos horas

Los niños que comen en el colegio Valdespartera tienen que comer rápido y apretados, porque casi no caben. La ampliación del comedor y la creación de una cocina propia en lugar del sistema de línea fría estaban previstas para este curso, según prometieron los responsables de Educación a las familias. Pero el proyecto no se ha licitado. La asociación de padres y madres del colegio (APA) denuncia que el comedor se ha quedado pequeño y reclama a la DGA que cumpla sus promesas. Por ello han organizado una merienda reivindicativa este jueves.

El colegio Valdespartera es un centro joven (se construyó hace una década), pero se ha quedado pequeño por el crecimiento del barrio y de la población infantil. Tiene unos 700 alumnos, de los que 500 se quedan al comedor. El colegio tiene jornada partida, con clases de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 16.00. Así que medio millar de niños tienen que comer en menos de dos horas, a turnos.

"Nuestro comedor tiene capacidad para 200 comensales. Los niños tienen que comer en dos turnos y medio. Primero, los pequeños y después, los demás. Se produce el fenómeno de 'silla caliente': en cuanto uno acaba se levanta para dejar sitio al siguiente. El tiempo es escaso y son muchos niños. No es el ambiente más propicio para comer", lamentan desde la APA.

Además, las familias llevan tiempo reclamando el cambio del sistema de línea fría (los menús se cocinan en una cocina central con días de antelación, se llevan al colegio, se conservan en frío y se calientan en hornos antes de servir) a la cocina propia, como están haciendo muchos centros. "Bajo nuestro punto de vista, una cocina propia permitiría ofrecer comida más sana y con más valor nutricional, ya que se prepara en la misma mañana", apuntan.

Nuevas cocinas

El Departamento de Educación está apostando por las cocinas in situ y facilitando el cambio en algunos casos, aunque la demanda es mucho mayor. La DGA había anunciado que este curso se harían obras en las cocinas de diez colegios: Zaragoza Sur, Vadorrey, Valdespartera, Ferrer y Racaj de Ejea, Valderrobres, El Parque de Huesca, Juan Sobrarías y Palmireno de Alcañiz, San Roque de María de Huerva y Santa Cilia de Jaca. Todas están estrenadas o en obras, salvo la de Valdespartera. También se han hecho comedores nuevos en el Emilio Moreno Calvete de Zaragoza, Grisén y Nuez de Ebro.

"El curso pasado ya vinieron los técnicos de la DGA a medir el comedor. El proyecto está hecho (con una inversión prevista de entre 200.000 y 300.000 euros), pero no se ha licitado. Nos dijeron que en octubre se presentaría en las Cortes, luego se licitaría y las obras se harían en las vacaciones de verano. Pero no sabemos por qué no se ha hecho", apuntan desde la APA de Valdespartera.

La protesta –a la que se ha unido la asociación de padres y madres del colegio Montecanal- será el jueves de 16.00 a 17.30 en la explanada Carlos Val, junto al colegio Valdespartera. Repartirán merienda saludable (fruta comprada en comercios del barrio) y leerán un manifiesto. "Esperamos recibir respuesta de la DGA con un plazo de tiempo real para las obras", subrayan.