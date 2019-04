Cómo vender en internet y no naufragar en la red

Las nuevas tecnologías han cambiado los hábitos de compra. La red se ha convertido en un inmenso supermercado en el que los consumidores, sin desplazarse y a golpe de clic, adquieren calzado o ropa, libros o viajes, muebles, herramientas o electrodomésticos, cosmética e incluso medicamentos. Y también, cada vez más, alimentación y bebidas.

Lo sabe bien el rey del comercio electrónico, Amazon. Tampoco se le ha pasado por alto al Icex España Exportación e Inversiones, una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas y la promoción de la inversión extranjera. Por eso, ambos han decidido ir de la mano para lanzar Alimentos y Vinos de España (Foods & Wines from Spain), una tienda ‘online’ que abre las puertas de la exportación a las empresas de alimentación y bebidas. Y es exportación porque las compras podrán realizarse no solo en la web que esta compañía tiene en España sino también en las de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia.

Pero, ¿qué productos se pueden vender en estos lineales ‘online’? ¿Qué tienen que hacer la empresas que quieran participar en la iniciativa? ¿Cómo se realiza la logística? ¿Qué costes supone? A todas estas preguntas (y muchas más) dieron respuesta diferentes representantes de Icex y de Amazon en un jornada celebrada en la capital aragonesa para animar a las empresas de la Comunidad a vender (y no naufragar) por internet.

Si usted quiere vender en internet puede hacerlo lanzando en la red su propia tienda ‘online’. Así controlará su marca y no tendrá competencia, pero necesitará una destacada inversión. O puede hacerlo a través de los llamados ‘marketplaces’ (supermercados digitales), que se han convertido en las plataformas más visitadas por todos aquellos usuarios que hacen sus compras en internet. Para llegar a estos centros comerciales virtuales -repletos de las más variadas tiendas (también virtuales) y en los que, eso sí, tendrá que compartir espacio con otros productos de la competencia- no necesita invertir en infraestructuras y además podrá no solo acceder a información de mercado, sino también hacer pruebas de producto y lograr una mayor visibilidad.

Es lo que ha tenido en cuenta el Icex España Exportación e Inversiones para poner en marcha la iniciativa Alimentos y Vinos de España (Foods & Wines from Spain), una estrategia para aumentar la presencia, venta y exportaciones de productos agroalimentarios de calidad 100% españoles (avalado por el sello de denominación de origen) a través del comercio electrónico. Y para ello ha buscado como aliado a Amazon, que ofrece nada menos que 130 millones de visitantes únicos de todo el mundo al mes (más de 23 millones en España).

Desde el primer día de su lanzamiento, esta plataforma ofrece a los consumidores más de 1.500 productos de más de 700 empresas españolas, pero todavía es muy escasa la presencia aragonesa -Viñas de Vero, Lacasa, Azafrán del Jiloca-. Para explicar a las empresas aragonesas los «sencillos» pasos que hay que recorrer para estar presente en un mercado en el que millones de consumidores llenan su cesta de la compra a golpe de clic; para detallar cómo realizar la ventas en Amazon y cuáles son las herramientas con las que se puede sacar mejor partido a este ‘marketplace’, y para explicar en detalle cómo crear el catálogo de productos, cuál es el mejor modo de realizar su mantenimiento y cómo funciona la logística, hasta Zaragoza se trasladaron Victoria Vera, directora adjunta de la división de Información, Servicios Personalizados de Icex España Exportación e Inversiones y jefa de proyecto de Market Services, y Eugenia Calle, gestora de grandes cuentas de Alimentación y Bebidas de Amazon España, que participaron en un jornada sobre las ventajas (y también los posibles obstáculos) del comercio electrónico para el sector alimentario aragonés.

"Esta iniciativa trata de agrupar la oferta para reforzar el producto español que tiene mucha reputación y exportarlo a mercados europeos", señala Vera, que explica que participar en este ‘marketplace’ es tan sencillo como "ponerse en contacto con el Icex y registrarse". Eso sí, para ello, matiza la representante de este organismo "primero hay que estar ya en Amazon".

"En un ‘marketplace’ el vendedor es el propietario del productor, él tiene la decisión sobre el volumen, el precio, la selección de los artículos y, por supuesto, cómo realizan la distribución", explica Eugenia Calle, que insistió en que los vendedores no tiene que realizar grandes inversiones para estar visible en el "‘marketplace’ B2C (de venta a consumidor final) número uno en el mundo, con más de 304 millones de cuentas activas a nivel mundial y más de 90 millones de visitantes únicos al mes en Europa".

Y que vender en Amazon tiene un coste fijo de 39 euros al mes (sin IVA), al que hay que sumar la comisión que se lleva la empresa fundada por Jeff Bezos, y que oscila entre el 15% (portes incluidos) del precio de venta en el caso de los productos de alimentación y en el 10% si lo que se comercializa son bebidas.

Cómo usar la logística

El gran mercado al que las empresas aragonesas pueden acceder a través del ordenador y la posibilidad de llevar los productos más selectos a las cinco ‘marketplaces’ con los que Amazon cuenta en Europa no son las únicas ventajas que ofrece esta iniciativa. Uno de sus puntos fuertes es la solución que ofrece en logística, un aspecto indispensable en el comercio electrónico que puede enredar (especialmente en costes) a muchas pequeñas empresas que terminan por desistir ante el desembolso que supone disponer de transporte para la venta de sus productos.

"Todos pueden hacer uso de la gestión logística de Amazon", explica Calle, que recuerda que con ello "disponen del sello Premium, que hace más visible los productos y fideliza a los consumidores, y además las tarifas son muy competitivas".

Si decide dejar en manos del gigante del comercio electrónico todo lo que tiene que ver con la logística, será Amazon quien se encargue del almacenamiento, realizará el envío y se ocupará de atender a los clientes, además de gestionar las devoluciones si las hubiera. Y lo hace en los cinco idiomas locales de sus cinco web europeas. "El fabricante puede estar de vacaciones y, sin embargo, vender un montón", asegura Calle.

Eso sí, todo tiene un precio. El producto tiene que llegar al almacén de Amazon, un viaje que debe costear la empresa, que además debe pagar por los metros cúbicos que ocupa su mercancía en las instalaciones de la compañía estadounidense. Un precio que varía según el producto. "En el caso del vino, por ejemplo, se pagan 14 céntimos al mes", explica la representante de la compañía estadounidense. Cobran también por el envío y el coste está en función del peso y la dimensión del producto.

Hay que tener en cuenta que no hay cadena de refrigeración en los almacenes logísticos de Amazon, por lo que aquellas empresas que deciden participar en sus ‘marketplaces’ deben tenerlo muy en cuenta. "En quesos y chocolate, por ejemplo, no hay que olvidarlo de mayo a octubre", indica Calle. Y, "¡ojo a la fecha de caducidad!", señala, porque no se admiten con más de 105 días como mínimo.

Pero, según Amazon, las cifras demuestran que merece la pena, porque, según sus datos, el 78% de los vendedores que se han unido a la logística que ofrece la compañía aseguran que sus ventas han aumentado.

Las empresas aragonesas ya se asoman a la mayor plataforma de comercio electrónico de China

Aunque, de momento, la presencia aragonesa en la iniciativas del Icex y Amazon no es muy destacada, lo cierto es que ya hay empresas de la Comunidad que saben bien lo que es vender en los ‘marketplaces’ más grandes del mundo. Lo hacen en Alibaba, el mayor grupo empresarial de comercio electrónico del mundo al que han llegado de la mano del programa de Internacionalización Digital Agroalimentaria de Aragón que se inició hace casi tres años como un proyecto de cooperación entre la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA), Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y el Clúster de Alimentación de Aragón, y que cuenta como socio tecnológico a la empresa Inycom.

"En su tercer año de trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, además del apoyo de Aragón Alimentos ‘Comparte el secreto’ para ser el escaparate de los productos agroalimentarios de Aragón en mercados electrónicos", explica Ignacio Domingo, director gerente de AIAA, que recuerda que la producción aragonesa también puede adquirirse a golpe de clic en Mundospanish. com. "Con ambas plataformas ya hemos tenido más de dos millones de visualizaciones", detalla.

El programa se ha completado este año, explica Domingo, con acciones de inteligencia arancelaria para conocer importadores por países y también con una página en Linkedin con contenidos en inglés para promocionar los productos ‘Made in Aragón’. Pero además, desde finales de 2018 y hasta febrero de 2020 este proyecto se ha ampliado con una nueva iniciativa de cooperación financiada por el Plan de Desarrollo Rural para desarrollar los canales cortos de comercialización. "En los escasos cinco meses de proyecto, y con la colaboración de Inycom hemos desarrollado dos tiendas ‘seller’ en Amazon.es para dos empresas aragonesas (Manjares de la Tierra y Bodegas Ruberte) y estamos trabajando con otras seis empresas más para que tengan también sus tiendas listas antes del verano", destaca Domingo. Un paso importante porque, como explica, disponer de tus productos publicados en una tienda ‘seller’ en Amazon.es es el requisito necesario para participar en la tienda de productos de Alimentación y Bebidas españoles impulsada por Icex y Amazon. "Estamos trabajando en otras iniciativas innovadoras en ‘marketplaces’, que esperamos vayan viendo la luz en los próximos meses".

