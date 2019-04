Aragón impulsa un banco de tumores cerebrales para fomentar investigaciones

Aragón contará con una colección de tumores del sistema nervioso central, es decir de cerebro y columna, destinados a futuras líneas de investigación. El objetivo es conseguir guardar unas 50 muestras al año y convertirse en uno de los muestrarios más completos del país para ayudar a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estos tipos de cáncer.

Estas muestras formarán parte del Biobanco del Sistema de Salud de Aragón, que está gestionado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y que ya cuenta con otras 11 colecciones de muestras sólidas (tumores y tejido sano) y líquidas (sangre, suero, plasma...). El año pasado, este biobanco obtuvo y almacenó más de 2.400 muestras de diferentes tipos.

Esta nueva colección ha surgido impulsada por el servicio de Neurocirugía del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y el jefe del grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), Alberto Jiménez Schuhmacher, que vio en este proyecto una oportunidad para ampliar las líneas de investigación en este campo.

Esta colección de tumores del sistema nervioso central ya cuenta con todos los permisos científicos y éticos necesarios para comenzar a funcionar. Ya se ha establecido un protocolo para recoger estas muestras, para lo que es necesaria la previa autorización del paciente. Además del propio tumor, también se obtendrán muestras de orina, sangre, líquido cefaloraquideo e incluso heces.

Sede del IACS

Una vez obtenidas las muestras, será el servicio de Anatomía Patológica del Clínico el que haga el diagnóstico y, posteriormente, se guardarán en la sede del IACS (en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón). Incluso, en un futuro, podrían sumarse las muestras obtenidas de otros hospitales.

Los investigadores podrán solicitar la utilización de la colección para futuras investigaciones en microbiomas (genoma de la microbiota de un organismo) e inmunoterapias que ya empiezan a estudiarse en otros tumores. "Aunque yo seré quien comience a investigar con ello, podrán emplearla todos los que quieran seguir una línea de estudio en este campo", explica Jiménez Schuhmacher, que trabajará directamente con todos los neurocirujanos del servicio del hospital Clínico y en el caso de los gliomas (un tipo de cáncer del cerebro), más directamente con Marta Claramonte y Jesús Aguas.

Precisamente, es esa colaboración "asistencial e investigadora" la que destaca el jefe de Neurocirugía del Clínico, Juan Calatayud: "Es un ‘feedback’, una retroalimentación entre ambas partes. Ambos podemos sacar muchas cosas positivas de trabajar conjuntamente", subraya.

Lograr una "biosia virtual"

Con estas muestras y los datos obtenidos, Jiménez Schuhmacher intentará avanzar en conseguir en un futuro una "biopsia virtual", que evite tener que someter al paciente a una cirugía para diagnosticarle. El investigador decidió trabajar en este sentido al constatar las limitaciones que tenía el PET en los tumores cerebrales, ya que esta técnica utiliza glucosa radiactiva para detectar células tumorales. Sin embargo, las ‘fotos’ de los tumores cerebrales salen borrosas, ya que el cerebro consume ya de por sí mucha azúcar.

Por ello, Jiménez Schuhmacher aspira a diseñar unos anticuerpos, que actúen como un contraste que se adhiera fácilmente al tumor cuando sea maligno. "Esta técnica no solo nos dará datos de la anatomía del tumor, sino en base a los marcadores que utilicemos podremos saber si es más conveniente poner un tratamiento u otro", añade el investigador, que recuerda que esta "biopsia virtual" podría dar más información que la tradicional. "Los tumores son muy heterogéneos. En las biopsias solo se coge un pedacito de tumor da datos de una zona. Muchas veces no puedes extrapolar al resto y una biopsia no llega a ser representativa", añade.