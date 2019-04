Los nuevos jubilados de Aragón siguen perdiendo ingresos por tercer año: unos 63 euros menos al mes

La revalorización de las pensiones apenas la han percibido los nuevos jubilados. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la pensión media de un aragonés que se jubiló en 2018 ascendía a 1.375,90 euros, un importe inferior al que percibieron aquellos que dejaron de trabajar en 2017, 2016 y 2015. Fue en 2015 cuando se marcó el máximo histórico en las nuevas pensiones por jubilación en Aragón: 1.439,50 euros al mes. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, llegando a cobrar en la actualidad unos 63 euros menos.

Las razones se encuentran fundamentalmente en los efectos de la crisis económica. Una parte de los mayores de 55 años se quedaron en el paro, lo que provocó que durante los años previos a su jubilación tuvieran unos ingresos inferiores. Durante los primeros 180 días de paro se percibe el 70% de la base reguladora, mientras que el resto del tiempo es el 50%. Posteriormente se cobra el subsidio de 450 euros al mes.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2008 ni siquiera un 3,6% de los mayores de 55 años estaban en paro. En 2013 se rozó el 16%. Muchos de ellos no han podido encontrar un empleo y otros lo único que han logrado es un trabajo con peores condiciones laborales que las que tenían antes de la crisis. Todo ello desemboca en jubilaciones más reducidas.

La viudedad mantiene el alza de las pensiones

A pesar de esta reducción en los ingresos de los nuevos jubilados, la suma de todas las pensiones registra números positivos, marcando un nuevo hito con 1.155,65 euros de media. Esto se debe principalmente por las modificaciones realizadas sobre la base reguladora de las prestaciones por viudedad. En términos generales, las prestaciones se calculan en función del 52% de la base reguladora, pero existen otros casos concretos sobre los que se han hecho modificaciones.

Desde el 1 de agosto de 2018 se toma el 56% de la base reguladora cuando el beneficiario tiene más de 65 años, no tiene derecho a otra prestación, no percibe ingresos por la realización de trabajos por cuenta ajena o propia y no dispone de rentas de capital mobiliario o inmobiliarios superiores a 7.569 euros anuales. En este periodo, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la pensión media por viudedad ha ascendido hasta los 760,61 euros, unos 25 más que el año anterior.

Una tendencia que puede seguir al alza, puesto que desde el 1 de enero de este año, este porcentaje se sitúa en el 60%. Además, cuando el beneficiario no tiene otros ingresos o cuenta con cargas familiares se llega al 70%. Estas medidas se adoptaron para mejorar la situación de muchas personas que no tienen otro tipo de retribuciones. Alrededor del 80% de los aragoneses que perciben la prestación por viudedad solo cuentan con estas rentas.

Pensiones ligadas al IPC

El verano pasado entró en vigor el incremento de las pensiones: un 3% para las mínimas y un 1,6% para el resto. Esto supuso una mejora para aquellas personas que ya estaban percibiendo una prestación de este tipo, ampliando su capacidad de poder adquisitivo. Para el 2019, el Consejo de Ministros aprobó el mismo incremento. También se acordó la revalorización futura de las pensiones a partir de 2020 según la media interanual del IPC de cada ejercicio.

En estos momentos hay 23.378 beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente, cuyos ingresos ascienden a 1.026,95 euros mensuales. Por su parte, se registran un total de 194.773 jubilados (1.160,79 euros de media), 75.214 viudos (711,04 euros), 9.430 huérfanos (407,50) y 921 personas perciben una pensión a favor de familiares (587,70). En general, hay un total de 303.716 pensiones que perciben una media de 1.013,98 euros al mes. Asimismo, no hay que olvidar que una misma persona puede percibir varias pensiones a la vez, por ejemplo, jubilación y viudedad.