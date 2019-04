La estafa de 'Microsoft' y otros fraudes que aumentan en Zaragoza a través de internet

El uso cada vez mayor de internet en los hogares aragoneses ha propiciado también un aumento de las denuncias por estafas consumadas a través de la red. Así lo indican fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Zaragoza, que instan a los ciudadanos a estar "prevenidos" contra este tipo de fraudes en esta época del año.

"Las denuncias por internet han crecido porque hoy en día casi todo se hace 'online', y van por oleadas: últimamente se están dando casos de la llamada estafa de 'Microsoft', y luego vendrá la de las viviendas de alquiler en Semana Santa", informan desde el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.

Ante el repunte de casos detectados recientemente, los agentes advierten de que los "malos" también tienen sus campañas e instan a los ciudadanos a estar prevenidos para evitar estafas. "Cuanto más alertada esté la gente, mejor", subrayan.

La estafa de 'Microsoft': modus operandi

Uno de los fraudes a través de internet que más problemas está ocasionando últimamente es el de la llamada estafa de 'Microsoft'. Los estafadores, que suelen poner acento extranjero, llaman al teléfono de la víctima y aparentan ser representantes de una empresa de software (en este caso Microsoft). "Pueden suplantar el identificador de llamada para que muestre un número de teléfono de soporte técnico legítimo de una compañía de confianza o cualquier otro número de España u otro país europeo", explica la policía.

Una vez descolgado el teléfono, los estafadores informan a la víctima de que su router o su ordenador ha sufrido un ataque informático y les dicen que ellos van a solucionar este problema. Para ello, solicitan seguidamente instalar aplicaciones y programas que les proporcionen acceso remoto al dispositivo de la víctima. "Usando el acceso remoto, estos experimentados estafadores pueden falsificar la salida normal del sistema, haciendo aparecer signos de problemas", detallan los agentes.

Una vez tomado el control del ordenador, los delincuentes muestran mensajes de error falsos en sitios web que la persona visita; ponen el explorador en pantalla completa y hacen aparecer mensajes emergentes que no desaparecen hasta bloquear así el explorador. Cuando la victima tiene la certeza de la existencia de un ataque en su ordenador o router, los estafadores le solicitan un pequeño pago o bien una suscripción. "No hay cuantías determinadas, sino que depende de la persona con la que contacten. Primero piden una cantidad, y si pueden van tirando de la cuerda. Algunos ponen acento extranjero para colársela a la víctima y todos utilizan la figura de la 'mula', personas que abren cuentas para que el afectado ingrese ahí el dinero", explican fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Consejos para estar prevenido

Para evitar ser víctima de este tipo de estafas, la Policía Nacional advierte de que Microsoft no se pone en contacto con sus clientes a través del teléfono móvil. "Rara vez contacta con particulares y, en su caso, lo realizaría mediante correo electrónico", indican. Además, los agentes alertan de que si aparece una notificación en el ordenador con un número de teléfono es "falsa", puesto que "los mensajes de error y advertencia de Microsoft nunca incluyen números de teléfono con los que contactar", subrayan.

De cara a estas vacaciones de Semana Santa, la Policía Nacional insiste también en la importancia de alertar contra otro tipo de fraudes: el del alquiler de viviendas falsas, que suele generar otra "oleada de denuncias" por estas fechas. "Son estafas cíclicas y ahora empezarán las de los alquileres de apartamentos en la playa o de correos de ‘phising’ con motivo de la campaña tributaria de la renta", puntualizan.

Detrás de este tipo de fraudes suele haber grupos organizados que se "aprovechan" de los pocos conocimientos que tiene la gente de informática para generar un problema donde antes no existía.

En el caso de la estafa de viviendas de alquiler, los estafadores suelen ofertar un piso que puede que ni exista o no sea de su propiedad. La gente al ver el precio se interesa y contacta con ellos a través del correo electrónico. "Para dar fiabilidad a la víctima, el estafador le envía documentación que no suele ser suya, sino extraviada o robada, y cuando hacen la transferencia se dan cuenta de que el piso no está en alquiler o ni siquiera existe", explican los agentes, que ofrecen dos recomendaciones al respecto: utilizar plataformas de pago establecidas y fiables y recurrir al uso de tarjetas monedero (prepago), las cuales no están asociadas a ninguna cuenta bancaria, para realizar compras por la web de manera segura.