Un preciso pesaje con cámara 3D y algoritmos

Los corderos deben llegar al matadero con un determinado peso. Si están por debajo, el animal tiene que ir al cebadero hasta que alcance los kilos óptimo, lo que supone un gasto en pienso que se repercute al ganadero. Si supera la medida establecida el coste es todavía mayor porque la canal está más engrasada y, por lo tanto, se deprecia su cotización. Pese a ello, los ganaderos cansados del trabajo que supone utilizar métodos tan ancestrales como las romanas, prefieren estimar a ojo el peso de sus animales aún a sabiendas de los riesgos económicos que corren.

Hay, sin embargo, en marcha una posible alternativa. Llega de la mano de Angra (Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la Rasa Aragonesa), Casa de Ganaderos y el área de Proyectos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, que han creado un grupo de cooperación (con las ayudas establecidas en el Plan de Desarrollo Rural, para dar respuesta a un problema concreto utilizando innovadora tecnología.

Se llama Lambscan y es un dispositivo para el pesaje de corderos en vivo a través de imágenes 3D, toda una innovación técnica que mereció uno de los premios que en esta categoría otorgó la Feria de Zaragoza en la pasada edición de la Feria Internacional para la Producción Animal (Figan).

«Solo hay que disponer de un ordenador táctil con cierta potencia porque tiene que analizar numerosos datos y una cámara 3D», explica Adolfo Laviña, secretario ejecutivo de Angra. Con una especie de palo de selfi se acerca la cámara al animal y en un par de segundos (el cordero tiene que estar quieto) se recogen las imágenes del lomo, que luego son tratadas a través de un algoritmo con el que se determina el peso. «Por el momento es un prototipo, pero el margen de error es ya de tan solo un 5%», detalla Laviña.

El uso de ese sistema, que sus promotores quieren ir mejorando para poder, por ejemplo, realizar la medición cuando los animales están en rebaño, permite a los ganaderos realizar el pesaje exacto del animal que llega a matadero. Pero el dispositivo tiene otra finalidad. «Nos va a ayudar a trabajar en la mejora genética de las hembras para aumentar su capacidad maternal y que produzcan más leche», señala Laviña.

Mejora genética

El representante de Angra explica que la organización siempre ha centrado sus investigaciones en conseguir una mayor prolificidad. De hecho, recuerda que descubrieron un gen con el que la oveja tenía más animales por partos. Ahora, sin embargo, quieren trabajar en la mejora genética para que las madres no rechacen a las crías y, además, para que dispongan de suficiente leche para alimentarlas. «Para eso necesitamos un sistema de pesaje más preciso», detalla.

Por el momento, el prototipo será utilizado por Casa de Ganaderos y por Angra, que lo pondrán a disposición de sus socios. Sería bueno y conveniente que la innovación se extendiera entre los productores del sector, porque, como destacan sus impulsores, el coste del equipo no supera los 1.800 euros. Pero, para eso es necesario, por un lado, que los ganaderos sean receptivos. «Hasta ahora se han mostrado bastante interesados, porque es un sector deprimido al que no puedes pedirle que añada costes y tiempo como los que requiere el pesaje tradicional, y ven que esto tiene utilidad», puntualiza Laviña. Reconoce, sin embargo, que para la expansión de esta tecnología sería necesario que «que hubiera una empresa privada que quiera dedicarse a su producción, porque nosotros no vamos a convertirnos en fabricantes».