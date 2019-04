La apertura de nuevas vías y el aumento de ratio en colegios con mucha demanda ha solucionado en parte la falta de plazas en este proceso de escolarización en Zaragoza, como en Arcosur, Parque Venecia, Vadorrey o La Almozara. Sin embargo, en el barrio de Valdespartera siguen quedando más de una treintena de niños sin plaza en el colegio elegido en primera opción (especialmente en el San Jorge), según los datos provisionales publicados por la DGA tras el periodo de solicitudes. Educación asegura que hay vacantes suficientes para que ningún niño tenga que salir del barrio.

"Nuestros hijos son los olvidados de Valdespartera. Al menos 25 niños se han quedado sin plaza en 1º de Infantil en el colegio San Jorge. No quedan vacantes suficientes en el resto de colegios de la zona y tememos que nuestros hijos tengan que salir del barrio. La apertura de una vía adicional sin reserva de Acneae en el San Jorge permitiría dar cabida a estos niños. En otros barrios en crecimiento se están ampliando las vías necesarias para que ningún niños tenga que salir fuera, por lo que queremos la misma igualdad y trato que en el resto", afirman 25 familias, que han iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org y han presentado un escrito a Educación solicitando la cuarta vía (no han recibido respuesta).

El colegio San Jorge (Valdespartera 2) ofrecía 72 plazas en 3 clases para 1º de Infantil y tuvo un centenar de solicitudes (el número exacto no está claro y la DGA no ha proporcionado los datos definitivos). Cinco colegios de la zona sur tuvieron exceso de demanda: Valdespartera, San Jorge, Soledad Puértolas, Zaragoza Sur y Arcosur, e inicialmente solo quedaron unas pocas vacantes en el Valdespartera 3, Montecanal y Rosales del Canal. Educación decidió entonces aumentar una vía en el Soledad Puértolas (que ahora ocupa aulas puente en el Recarte y Ornat y en septiembre estrenará edificio en Valdespartera) y en Arcosur, a la vez que prometía la construcción de un segundo colegio en Arcosur. También en Parque Venecia abrió dos vías en el nuevo colegio María Zambrano para dar cabida a todos los niños de ese barrio. Según las familias afectadas del San Jorge, los números no cuadran y estas ampliaciones no son suficientes para atender la demanda escolar de Valdespartera.

La próxima semana conocerán los colegios adjudicados

Desde Educación descartan nuevas aperturas o ampliaciones de ratio y aseguran que "hay vacantes para que estos niños no salgan del barrio". "Se hará la asignación de plazas en segundas y siguientes opciones", apuntan.

Cerca de 400 niños en Aragón no han entrado en el colegio elegido en primera opción. Las familias conocerán el centro de sus hijos la próxima semana. Este miércoles se han publicado las listas definitivas de admitidos en los colegios elegidos en primera opción, tras las ampliaciones de vías y ratios anunciadas por la DGA en las últimas semanas. El lunes 8 se celebrará en los servicios provinciales los sorteos para estos casos. Y el viernes 12 se publicarán las adjudicaciones definitivas teniendo en cuenta las segundas y siguientes opciones de las familias.

"Con los datos que disponemos, sería necesaria una vía más en la subzona de Valdespartera, aunque estamos a la espera de conocer las adjudicaciones del servicio provincial", afirman desde la Federación de asociaciones de padres de la escuela pública (Fapar). Parque Venecia tiene este curso aulas con 26 niños, como ocurrirá el próximo en Arcosur. "Como norma general no estamos a favor de que se aumenten las ratios y de que se ocupen las plazas reservadas para Acneaes, pero entendemos que hay que ser flexibles y que excepcionalmente en algunos casos es una buena solución", señalan.

Varios colegios públicos y concertados han pedido a Educación en los últimos días que aumenten las ratios y liberen plazas de Acneaes (alumnos con necesidad de apoyo educativo) para dar cabida a los niños que se han quedado fuera en los colegios elegidos en primera opción. Es el caso de los centros Marianistas Bajo Aragón, La Salle Montemolín y Agustín Jericó en Zaragoza, y los colegios de Ejea.