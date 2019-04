Aquí no hay salto de pértiga, 100 metros lisos ni lanzamiento de martillo, pero sí moléculas, células y química. Las Olimpiadas de Biología ponen a prueba a los mejores estudiantes de bachillerato del país en esta materia. Tres alumnos aragoneses se clasificaron en la fase autonómica para representar a la Comunidad en la competición estatal, pero solo uno logró alzarse con la medalla de oro a nivel nacional y será el único representante de Aragón en las Olimpiadas Internacionales que se celebrarán en Hungría este verano.

Marc Serveto Castañ, del IES Bajo Cinca de Fraga (Huesca), consiguió hacerse con el oro entre un total de 61 alumnos de todo el país en la Olimpiada Española de Biología, celebrada en Palma de Mallorca la pasada semana, del 28 al 31 de marzo. Pero antes, hubo de superar y conseguir un puesto clasificatorio en la fase autonómica, que tuvo lugar días antes en Zaragoza, el 1 y 9 de febrero. “Me presenté por hacer algo diferente, por participar, no perdía nada. Y la biología es un campo muy amplio, pero es el que más me gusta y me interesa”, comenta Marc, que no se esperaba llegar tan lejos.

El primer paso, la fase autonómica, consistió en una prueba teórica de 50 preguntas tipo test sobre contenidos de Biología de bachillerato, realizada en la Universidad de Zaragoza (UZ), y dos prácticas de laboratorio, en la Universidad San Jorge (USJ). “Con unos tejidos ya preparados en unas muestras, tuvimos que mirarlas con el microscopio y ver qué tejidos eran. La otra práctica era con unos cultivos de bacterias para realizar una tinción de Gram, que según cómo es la bacteria, se tiñe de color violeta o rosado, para saber cuál era cada uno de los cultivos”, recuerda Marc.

Seis alumnos aragoneses obtuvieron las mejores calificaciones entre ambas pruebas y fueron premiados en un acto acogido en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja el 28 de febrero. No obstante, solo tres de ellos con los mejores resultados (Marc Serveto Castañ, del IES Bajo Cinca de Fraga, Mª del Carmen Neila Iraola, de las Escuelas Pías, y Antonio Araiz Gómez, del IES Valdespartera de Zaragoza) fueron los seleccionados para competir en las Olimpiadas nacionales.

De izquierda a derecha: Olga Villagrasa Flores, delegada aragonesa de la Olimpiada Española de Biología, y los alumnos Antonio Araiz Gómez, Marc Serveto Castañ y Mª del Carmen Neila Iraola. Heraldo.es

Para preparar ese ‘segundo asalto’, los tres estudiantes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el material de laboratorio y los exámenes prácticos de ediciones anteriores en una visita a la Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ. Marc Serveto, que reconoce que para la fase autonómica no se preparó mucho, sí lo hizo más concienzudamente para la nacional, repasando los contenidos de primero y segundo de bachillerato: “Tampoco tenía demasiado tiempo porque segundo es un curso ya de por sí muy exigente”.

La dificultad aumenta

Cuando por fin llegó la gran semana, los tres alumnos aragoneses viajaron hasta Palma de Mallorca para demostrar sus conocimientos en Biología. Al igual que en la fase regional, la Olimpiada Española se dividió en una parte teórica y otra práctica, a las que los participantes debían acudir con la única ayuda de una calculadora no programable, tipex, bolígrafo, lápiz y goma de borrar. La parte teórica constaba de dos pruebas de 75 preguntas cada una, así como cuatro prácticas de laboratorio, “el doble” que en la regional.

Para Marc, lo más difícil fueron las cuestiones teóricas: “Son bastantes preguntas y algo capciosas y ambiguas. Requiere que les des vueltas y vueltas. Cuando terminas, no sabes si lo has hecho bien porque no es justamente lo que estudias, sino que le dan una vuelta. Sales con la cabeza superembotada y sin saber por dónde te han pillado”.

Pese a estas dos jornadas intensivas de pruebas, los alumnos también tuvieron tiempo para realizar alguna visita cultural y científica por la isla, en concreto, al parque natural de S’Albufera, al castillo de Bellver y al Centro Oceanográfico de Baleares. La experiencia al completo fue muy gratificante para el aragonés: “Fue genial, sobre todo por el hecho de que es un viaje que te has ganado tú y porque conoces a bastante gente con tus mismos intereses. Además, como estábamos todos juntos, es una experiencia bastante chula”.

Destino: Hungría

El fragatino Marc Serveto fue el único aragonés en conseguir una de las cuatro medallas de oro, un pasaporte directo a las grandes Olimpiadas Internacionales de Biología, donde representará a España junto con otros tres compañeros de diferentes comunidades. Los cuatro alumnos siguientes en la clasificación estatal, con medalla de plata, participarán en las Olimpiadas Iberoamericanas, mientras que los cuatro siguientes, con medalla de bronce, permanecerán de reserva.

Antes de la gran cita internacional, que tendrá lugar en Szeged (Hungría) del 14 al 21 de julio, Marc y los otros estudiantes españoles clasificados se desplazarán a la capital española la última semana de junio para preparar las pruebas. Allí visitarán la Universidad Autónoma de Madrid, donde contarán con la ayuda de profesores especializados en diferentes campos de la Biología.

Marc, que asegura no haberlo asimilado todavía, afronta con ilusión este nuevo reto que le permitirá conocer otro país y otra gente, así como aprender cosas nuevas antes de matricularse en el doble grado de Bioquímica y Biotecnología, al que espera poder acceder el curso que viene: “Estoy supercontento. Iré a Hungría con la misma actitud que a Baleares. Voy para pasármelo bien, si gano, bien, y si no, me quedo con la experiencia”.