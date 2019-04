De San Jorge a Madrid: los toreros aragoneses proyectan su temporada

La presentación de la Feria de San Jorge descubrió el pasado viernes los puestos que, a corto plazo, la UTE Tauroejea y Circuitos Taurinos reserva en Zaragoza a los toreros de la tierra. Daniel Cuevas actuará en la corrida concurso de ganaderías del martes 23 de abril y Jorge Isiegas hará el paseíllo, junto a Adrien Salenc y Francisco de Manuel, en la novillada de María Cascón (familia Fraile) que cerrará el miniciclo el domingo 28.

Eran cuantiosos los nombres que se habían barajado, pero finalmente la empresa apostó por dar cabida a dos realidades opuestas. Cuevas, que la pasada temporada no se vistió de luces, afrontará el compromiso de medirse a astados de Miura y Murteira Grave. Un reto que hace tiempo “ni se hubiese planteado”, pero que ahora, sobrepasados los 33 años, ve como una oportunidad de lanzar la moneda al aire. “Taurinamente hablando, solo puedo ganar”, valora.

Isiegas, por su parte, formará parte del cartel que más agrada a los aficionados avanzados, tanto por la ganadería de garantías a lidiar como por la terna actuante, compuesta por algunos de los mayores talentos del escalafón novilleril actual. Con todo, hay quien echa de menos la presencia de Miguel Cuartero, después de que el año pasado se viese obligado a renunciar a la preferia del Pilar por lesión y de que en su reaparición, en el festival de Ricla celebrado el pasado 9 de marzo, ofreciese un gran nivel.

Como el resto de aragoneses que han quedado fuera de San Jorge, el de Figueruelas espera que en octubre le llegue la oportunidad que ya disfrutaron, de forma conjunta, Ricardo Torres, Alberto Álvarez e Imanol Sánchez. El primero acabó cortándose la coleta por sorpresa, al entender que ya no merecía la pena seguir acumulando decepciones e infortunios. Sus compañeros, por contra, consideran que lo hecho aquella tarde les debe servir para volver.

“Me negaron la puerta grande y creo que no fue justo. No me gusta que me regalen pero tampoco que me quiten”, señala un Álvarez que, aunque por el momento no tiene nada firmado, confía en que esta campaña acabe siendo similar a las anteriores, con alrededor de cinco festejos. “Tengo habladas varias cosas -su Ejea natal y pueblos de Madrid- que se tendrán que confirmar y, como siempre, el interés por regresar a Madrid, que creo que ya me toca”, adelanta, coincidiendo con las expectativas de Imanol Sánchez, que este domingo participará en el festival de Calatayud.

“A día de hoy es lo único que tengo, pero estoy convencido de poder cerrar alguna tarde más”, indica el pedrolense, que compartirá cartel con Jesulín de Ubrique, Cayetano Rivera, Pablo Aguado, el novillero Mario Sotos y la rejoneadora Lea Vicens en la plaza en la que tomó la alternativa allá por septiembre de 2013.

Paulita y Madrid

Igualmente apartado de los festejos de San Jorge, Antonio Gaspar ‘Paulita’, que recientemente estrenó el apoderamiento de José Ortega Cano, tiene como principal meta entrar en Madrid fuera del abono de San Isidro. “Estoy atravesando una etapa profesional muy positiva, tengo a mi lado a la persona ideal para dirigir mi carrera y sé que juntos vamos a lograr los objetivos”, señala el de Alagón, que trabaja “sin prisa pero sin pausa” para llegar a la capital y sorprender.

“Por la clase de torero que soy, no necesito de muchas corridas para asomar la cabeza y poner de cara la temporada. Cuando llegue el momento creo que se va a notar la evolución que he adquirido al lado del maestro Ortega Cano”, adelanta Paulita, quien muy probablemente se reencontrará con el público de La Misericordia en el Pilar.

La espera de Gallego

Junto a Paulita, Carlos Gallego es el único matador aragonés en activo que todavía no ha sido anunciado por la nueva empresa de Zaragoza. El de Pina de Ebro celebra su décimo aniversario de alternativa y asegura que le han prometido un hueco este año. “Confiaba en haber entrado en abril, pero tendrá que ser en octubre. Lo positivo es que tendré más tiempo para prepararme y estar a la altura, aunque la espera se hace larga”, explica Gallego, que también espera confirmar la alternativa en Madrid y lidiar algunos festejos en localidades de Teruel, Navarra o Guadalajara. “La intención es llegar al Pilar lo más preparado posible”, concluye.