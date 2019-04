Comienza la búsqueda de colonias para Semana Santa (y también para el verano)

La búsqueda de actividades para los niños en Semana Santa marca el ritmo de cientos de familias aragonesas en estas jornadas. Son cuatro días de fiesta que generalmente no coinciden con las jornadas laborales de sus progenitores, por lo que hay que buscar una alternativa. Las colonias urbanas suelen tener la clave, aunque en muchos casos, la solución está en los abuelos y quizás en unos días en el pueblo, aprovechando los primeros días de primavera. Este año la celebración de la Semana Santa se une junto a otro día importante en Aragón: San Jorge. De este modo, las familias no solo tienen que buscar alternativas para el 15, 16 y 17 de abril, si no que en muchas ocasiones deberán encontrar actividades para el lunes 22.

La mayoría de las alternativas contemplan esta especial situación, pero no todas ofrecen opciones para el lunes. Entre las que sí destaca la presencia de las colonias científicas de KiKiri Ciencia, que da alternativas desde las 8.00 hasta las 16.00 para las cuatro jornadas. El importe varía entre 123 y 151 euros (con y sin comida) si se apuesta por todos los días, mientras que se reduce a 92 y 113 cuando solo son tres jornadas. También hay opción de días sueltos con actividades ambientadas en la antigua Roma o centradas en la resolución de misterios científicos.

Si la ciencia no es el fuerte del pequeño, Aloha Aragón les ofrece la posibilidad de convertirse en superhéroes a través de sesiones de ingenio, concentración y pensamiento lógico. Hay opciones de cuatro, tres y hasta un solo día en horario de 9.00 a 14.00. Los precios van de 75 a 20 euros respectivamente. Los dragones serán los protagonistas de las sesiones de Semana Santa (para niños de tres a 12 años) organizadas en Esbarizaculos. La disponibilidad horaria es de 7.30 a 15.30 con diferentes precios (que parten de los 12 euros al día) dependiendo de la opción elegida.

Otra posiblidad son las colonias lingüísticas. La academia Number16 organiza su 'Easter Camp' los días 15, 16, 17 y 22 de abril. Existe disponibilidad horaria desde las 8.00 hasta las 15.00 y va dirigido a menores de entre 3 y 11 años. La academia Yes! tiene programada una actividad similar: para menores de cinco a 12 años, en horario de 8.00 a 14.00 en las citadas precias. El campamento completo tiene un coste de 99 euros, por un día son 25.

Para los más deportistas también existen varias posibilidades. Urban Sport ofrece diversas actividades con monitor y clases específicas de Pádel. Todo ello en horario máximo de 8.00 a 15.30 y durante las cuatro jornadas. El precio va desde los 54 a los 72 euros, pendiendo de si se opta por el servicio de comedor. En el centro de natación Helios también hay programadas unas jornadas similares, centradas en los cuarto elementos de la naturaleza (tierra, aire, agua y fuego). El horario es de 8.30 a 16.30 y los precios varían de 38 a 84 euros por las cuatro jornadas (en función de si optan por el comedor y si son socios del club).

En otros espacios la oferta está limitada a los tres días de Semana Santa (15, 16 y 17 de abril). Esto ocurre en Etopía Kids, donde han organizado tres talleres diferentes: fotografía (de 6 a 9 años), inteligencia artificial (de 9 a 12 años) y de experimentos en el laboratorio (de 11 a 13 años). El horario ampliado comienza a las 8.15 y se alarga hasta las 15.00. El precio máximo es de 95 euros por los tres días. Esta organización colabora con el Ayuntamiento de Zaragoza en la elaboración algunos talleres de 'Mira! Construyendo cultura',una apuesta municipal en el Centro Cívico Delicias. Por 45 euros, los padres podrán elegir dos talleres diferentes de 90 minutos, por lo que el menor estará atendido desde las 9.30 hasta las 13.00.

El verano ya está aquí

Algunas empresas o asociaciones anunciaron la semana pasada cuáles serían sus opciones para la Semana Santa, sin embargo, determinadas familias ya buscan cubrir el siguiente periodo de vacaciones: el verano. Cada año el interés por estas actividades crece (ya que resultan fundamentales para la conciliación familiar y laboral), por lo que se anticipa su contratación.

'La escuela de rock' de Las Armas, el centro de natación de Helios o los campamentos organizados por Encantaria en el Pirineo aragonés son algunas de las opciones que ya están en marcha. El primero comenzará el lunes, 24 de junio, y se desarrollará hasta el viernes 2 de agosto. El horario es de 9.00 a 14.00, aunque también dispone de servicio de madrugadores y comedor. El precio por semana va desde los 85 a los 143 euros.

Desde el 3 de abril los socios y abonados de Helios pueden reservar plaza para los campamentos de verano, tanto de manera telemática como presencial. Por su parte, el resto de interesados podrán cumplimentar la documentación a partir del 9 de abril. El importe varía dependiendo de la semana que se elija y el tiempo que el menor pase en las instalaciones. Encantaría organiza estos campamentos durante el mes de julio en bloques de diez días. Van dirigidos a menores de entre 6 y 17 años. En función de la opción elegida tienen diferentes precios. Coger plaza antes del 14 de abril, asegura un descuento.

Hasta 300 euros por campamento

Como opciones más económicas, según confirmó el Gobierno de Aragón, un total de 113 centros educativos de la Comunidad tienen autorización para abrir sus instalaciones durante las vacaciones escolares, con el programa 'Abierto por Vacaciones'. No obstante, se desconoce cuántos lo harán o no. En el caso de que finalmente abran para Semana Santa o verano, esto no quiere decir que las actividades sean gratuitas; pero sí que suelen tener un coste menos elevado.

Además de esta propuesta, el departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha convocado ayudas para que los jóvenes aragoneses participen en actividades de tiempo libre durante los meses de junio a septiembre de 2019. Con un prepuesto total de 50.000 euros, los menores de 18 años se podrían beneficiar de hasta 300 euros para acudir a los campamentos o colonias veraniegas. Eso sí, no todo el mundo puede acceder. Es necesario que la renta familiar no supere el IPREM, es decir, 7.519,59 euros anuales en catorce pagas multiplicado por dos. Solo podrá elevarse hasta 2,5 veces cuando se trate de familias numerosas, monoparentales, con miembros con algún tipo de discapacidad, víctimas de violencia de género, terrorismo o de situaciones catastróficas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 14 de junio.