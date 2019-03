Novallas y Remolinos viajarán en 11 millones de cupones de la ONCE por tener nombres singulares

Los singulares nombres de dos pueblos aragoneses, Novallas y Remolinos, permitirá que ambos municipios recorran España en 11 millones de cupones de la ONCE de los días 2 y 4 de abril, respectivamente. Así, han sido seleccionados dentro de la serie 'Mi pueblo', dedicada a localidades con nombres singulares. La imagen del cupón de Novallas es una panorámica del municipio, mientras que el de Remolinos está representado por la ermita del Cristo de la Cueva de la localidad.

"Ambos pueblos, tanto Novallas como Remolinos, estamos sufriendo las consecuencias de la despoblación a pesar de disponer de todo tipo de servicios y de ser pueblos en los que se vive muy cómodamente. Por ello, queremos agradecer al grupo social ONCE que, a través de sus cupones, nos de la oportunidad de dar a conocer nuestros pueblos en toda España", ha destacado el diputado provincial y alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar, en la presentación de estos cupones, que ha tenido lugar en la Diputación de Zaragoza. "En el caso de Remolinos hemos optado por una imagen de la ermita del Cristo de la Cueva, porque además de ser nuestro patrón es uno de nuestros lugares favoritos, ya que desde ahí se ve toda la Ribera Alta del Ebro", ha recalcado el diputado provincial y alcalde de Remolinos.

Remolinos en el cupón de la ONCE. ONCE

Asimismo, el alcalde de Novallas, Jesús Fernández, también ha querido agradecer a la ONCE la promoción que hace de su pueblo a través de este cupón. "Estas acciones son muy importantes para poder vender nuestros pueblos al resto del mundo y darlos a conocer. La gente de Novallas queremos mucho a nuestro municipio y qué mejor forma de promocionarlo que a través del cupón de la ONCE", ha destacado Fernández.

En el acto también ha participado la delegada territorial de la ONCE, Raquel Pérez Valcárcel, quien ha explicado que esta serie dedicada a pueblos singulares finaliza con Remolinos y Novallas. "Nuestro cupón dedicado a pueblos singulares se viene haciendo desde hace poco más de un año. Se seleccionan dos pueblos por provincia en orden alfabético, por lo que llegamos al final de la serie con Zaragoza", ha subrayado Pérez. Además, la delegada territorial de la ONCE ha querido resaltar que los productos de juego de la ONCE, entre ellos este cupón diario, son la principal fuente de financiación del grupo social, en el que llevan 80 años trabajando para prestar servicios sociales a 72.000 personas afiliadas en toda España, y en el que esperan poder continuar "por lo menos otros 80 años más".