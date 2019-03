La DGA aspira a que Teruel reciba las mismas ayudas para empresas que los países nórdicos

El Gobierno de Aragón reclama que la provincia de Teruel disponga de las mismas ayudas de Estado autorizadas a los países nórdicos para atraer empresas. Con este objetivo, la Consejería de Hacienda solicitó el pasado jueves al Gobierno central que inste a la Unión Europea a declarar Teruel como «zona muy poco poblada» en el mapa de ayudas regionales, lo que permitiría adoptar un régimen de exenciones totales o parciales de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores de las empresas radicadas en la provincia. Esta bonificación podría alcanzar hasta el 20% de sus costes laborales.

El Ejecutivo PSOE-CHA acaba de cursar la petición ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y si recibe el visto bueno de las autoridades estatales y comunitarias permitirá conceder las ayudas en cuestión de meses. Así lo asegura el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, que en un informe no vinculante fechado a finales de febrero indica que el plazo exacto es difícil de prever, «pues dependería de los actos de instrucción que se consideren necesarios».

Este organismo respalda la petición de la DGA, aunque deja bien claro que dependerá de la voluntad de las autoridades comunitarias. Las normas europeas permiten actualmente dar ayudas a la inversión o a los sobrecostes del transporte a las empresas radicadas en «zona pocas pobladas» de la UE y, desde 2017, subvenciones a la propia actividad de las compañías ubicadas en áreas «muy poco pobladas».

Reconocimiento oficial

Este criterio solo se aplica en regiones (la denominación comunitaria es Nuts 2) con una densidad de población por debajo de los ocho habitantes por kilómetro cuadrado, todas ellas ubicadas en Noruega, Suecia y Finlandia. No obstante, el Tribunal de la Competencia incide en que la norma no excluye su extensión a provincias (Nuts 3) que sufran el mismo problema de despoblación si lo pide un Estado miembro y lo autoriza la Comisión. A su juicio, Teruel y Soria podrían encajar en este supuesto porque, aparte de las regiones nórdicas, son las únicas provincias europeas a las que se les ha reconocido estar «poco pobladas» al no llegar a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. También figuran la griega de Euritania y una zona de Escocia.

Según el procedimiento en vigor, la UE debería pronunciarse en un plazo de dos meses una vez le llegara una solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque el plazo se prolongará si se piden aclaraciones e información adicional. «No es infrecuente que se alargue durante varios meses», añade el órgano consultivo.

La base de la petición es que tanto Soria como Teruel ya están reconocidas como zonas «poco pobladas», lo que les convierte en «candidatas obvias» para su inclusión en la misma categoría de las áreas nórdicas. «La motivación del carácter de zona muy poco poblada requeriría demostrar el riesgo de despoblación en ausencia de la ayuda. No parece algo muy complicado, dada la notable pérdida de población en esos territorios», sostiene el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia.

En este sentido, argumenta que una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km2 en una provincia es de una gravedad comparable a la de 8 habitantes por km2 en una región, independientemente del país.

Por si fuera poco, el organismo resalta que con el anunciado cierre de la central térmica de Andorra, prevista para mediados del próximo año, se podría agravar todavía más la despoblación de la provincia y, con ello, justificar las ayudas al funcionamiento de las empresas en Teruel.

Atraer y retener empresas

El reconocimiento oficial de la UE posibilitaría directamente al Gobierno central poner en marcha un régimen de exenciones totales o parciales de las contribuciones a la Seguridad Social en favor de las empresas establecidas en Teruel. «Permitiría atraer y retener empresas que creen o mantengan empleo, frenando así y revertiendo si es posible su creciente despoblación», opina.

Estas nuevas ayudas serían compatibles con las ya autorizadas para las zonas despobladas, aunque no se han llegado a aplicar en España, como también destaca el Tribunal de la Competencia. Se trata de las citadas subvenciones a la inversión y las que cubrirían los costes adicionales derivados del déficit de infraestructuras de transporte disponibles en las zonas poco pobladas. En este último caso, Teruel lleva años denunciando la falta de autovías y de un ferrocarril digno para ser competitivos.