Pirineos Teatro baja el telón tras más de 20 años de teatro en las aulas

‘Va de locos’ es el próximo proyecto teatral de la compañía de teatro para jóvenes Pirineos Teatro, que se representará este viernes día 22, a las 20.30 en el Palacio de Congresos de Jaca. Con esta obra Pirineos Teatro cierra una etapa de 20 años de teatro en las aulas, con más de 30 proyectos, cientos de jóvenes sobre los escenarios, miles de espectadores en sus actuaciones en España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Hungría, Rusia, Marruecos y Rumanía.

Su alma mater, Javier Acín, se jubila y de momento “nadie sigue con el proyecto, que acaba y la asociación se disuelve”, explica. Cierra una etapa importante de su vida pero espera “que hayamos sembrado lo suficiente para que algún día vuelva a brotar”. Y su balance al frente de este proyecto, no puede ser mejor. “A pesar de la tristeza del final, ha sido apasionante. Hemos trabajado con un instrumento educativo que algún día será obligatorio en todos los centros de enseñanza y ha contado con el apoyo y complicidad de los jóvenes”, asegura. Quizá “hemos hecho el esfuerzo entre el alumnado y no hemos cuidado transmitir a los equipos educativos la conveniencia de mantenerlo e impulsarlo”, añade. Ha sido mucho trabajo, pero “ha merecido la pena por los millones de ilusiones generadas”.

‘Va de locos’

Se trata de una obra de corte surrealista, aunque ambientada en un psiquiátrico para darle un hilo conductor más comprensible. Entre locos y loqueros se desarrollan 90 minutos en los que se combinan distintos aspectos escénicos con la complicidad del espectador y una puesta en escena minimalista.

Adrián Bergua, intérprete de rap, es el único chico del reparto. Le acompañan Izarbe Borau, Moli Cash, Martina Climente, Aliah Fernández, Izarbe González, Carla Greenwood, Aurora Lecina, María López, Lydia López, Marina Máñez, María Martínez, Ainhoa Palma, Alejandra Rodríguez y Miriam Solano. Son jóvenes de distintas localidades de la Jacetania, además de Jaca: Ansó, Bailo, Hecho, Santa Cilia, Aísa, Artieda, Embún y Javierregay. Esta circunstancia ha supuesto un mayor esfuerzo organizativo durante la fase de ensayos y preparación, solo superado por la ilusión y buena disposición de las actrices.

El texto ha sido escrito y puesto en escena una vez más por Javier Acín. Ha contado con numerosas colaboraciones. Lidia Arqueros y Juanjo Montaner en aspectos artísticos; Quico Montserrat en la cartelería, Quino Villa en imagen, Javier Pérez en utilería, Miguel Elorza con la música y José Luis Sáez apoyo técnico y comunicación.

Con estrada libre, como siempre, en castellano y apta para todos los públicos, pueden acompañar a la cantera del teatro jacetano este viernes 22 en la única representación de ‘Va de locos’.

Pirineos Teatro es una asociación cultural cuyo principal objetivo es el fomento del teatro entre los jóvenes. Nació en el seno del IES Pirineos de Jaca, pero pronto la demanda de actividad por parte de los jóvenes llevó a la formación de la Asociación Pirineos Teatro con entidad propia, superando los espacios y tiempos de la enseñanza formal. La Asociación está compuesta por aficionados al teatro, padres, profesorado y los propios jóvenes participantes. “El proyecto comenzó en francés y luego los chavales le fueron cogiendo gusto, quedaban fuera de horas de clase, estaban muy motivados y empezamos a hacer las obras también en español”, explica Acín. Además de representar sus obras en Jaca, han participado en multitud de festivales internacionales.

Javier Acín reconoce que “no hemos sabido dejar herederos, aunque nunca ha sido un proyecto cerrado”, Pero escribir, dirigir, poner en escena “no es fácil y no se atreve nadie, además de tener que estar dispuesto a largos ensayos”. Los jóvenes, cada curso realizaban dos obras, una en francés y otra en español. “Pero este último curso, como terminábamos, tenemos sólo en español”, concluye Acín.