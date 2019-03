Los partidos votarán en el pleno ‘escoba’ una propuesta para que Teruel conserve sus 14 escaños

Los partidos con representación en las Cortes de Aragón quieren que se mantenga el actual reparto de escaños sin atender a la pérdida de población que condenaría a Teruel a ceder uno de sus 14 escaños a Zaragoza, que pasaría a tener 36. Para ello, someterán a votación in extremis en el pleno ‘escoba’, que se celebrará el 29 de marzo, una proposición de ley que abogará por mantener la situación tal y como está ahora, y que requerirá un voto favorable unánime de todos los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento aragonés. El PP admite que se tramite la iniciativa, pero tiene previsto presentar hoy un texto alternativo al que impulsa el PSOE, y que respaldan CHA, Podemos, PAR, Cs e IU.

La iniciativa para modificar la Ley 2/1987, Electoral de Aragón propone cambios en el artículo 13.3, para que el reparto de diputados se realice en función de la población incluida en el censo electoral que rija para cada convocatoria. La opción del legislador aragonés, según un informe de los letrados de la Cámara fechado el 18 de marzo, "no parece inadecuada legalmente, irrazonable o arbitraria, ni parece conllevar tacha de inconstitucionalidad". Los juristas sostienen que el legislador autonómico "está capacitado para realizar una reforma de este tipo" y que la propuesta de ley no afecta ni a la representación, ni a la proporcionalidad, ni al principio de igualdad de voto.

Pero al PP no le acaba de convencer, y tiene previsto presentar hoy mismo un texto alternativo que "no colisione con la Constitución y el Estatuto de Autonomía", según indicó su portavoz, Mar Vaquero, que advirtió: "No se puede forzar ni retorcer tanto la ley porque puede tener consecuencias y un partido podría impugnarlo". Lo que está claro, como indicó Javier Sada (PSOE), es que "de una forma u otra" Teruel mantendrá sus 14 diputados.