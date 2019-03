Zaragoza se vuelve (muy) ganadera

Solo dos días. Es lo que los profesionales del sector agropecuario tienen que esperar para ver y tocar la última tecnología y la innovación constante con la que los fabricantes adaptan su maquinaria y equipos a los retos crecientes a los que se enfrentan los ganaderos.

Será este martes, 19 de marzo, cuando los pabellones 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Feria de Zaragoza levanten el telón a uno de los certámenes de referencia en Europa, el salón internacional de producción animal, que nació de la mano de la potente FIMA (Feria Internacional de Maquinara Agrícola) pero que desde más de dos décadas camina solo, no ha dejado de crecer y se ha ganado un merecido hueco en el calendario ferial de las más prestigiosas empresas y profesionales del sector. Allí, y hasta el próximo viernes, 22 de marzo, casi 1.000 firmas ocuparán cerca de 86.500 metros cuadrados en los que se exhibirá la pujanza tecnológica del sector ganadero, que también presenta su cara y su cruz con subsectores como el avícola o el porcino que no dejan de crecer frente a las dificultades del vacuno de leche o del ovino que llevan años arrastrando una crisis estructural de la que todavía no ven la luz al final del túnel.

En el recorrido por el recinto ferial, los profesionales -se espera superar los 70.000 visitantes de la pasada edición- tendrán acceso a la maquinaria más puntera, las instalaciones más sostenibles, los equipos más modernos o las soluciones (también de nutrición, bienestar animal o seguridad) con los que plantar cara a los retos futuros a que los que tiene que hacer frente el sector.

Pero en Figan no todo es mirar. También se habla (en los más variados idiomas) y mucho. Porque el programa de este salón se nutre también con las 85 misiones comerciales programadas por la institución ferial para impulsar el intercambio económico entre fabricantes e importadores de 15 países de todo el mundo. Pero incluye además un ambicioso programa de actividades paralelas, que se desarrollan tanto en el propio recinto expositivo como en las diferentes salas con las que cuenta la feria zaragozana.

Hay asambleas, jornadas, charlas, mesas redondas, presentaciones, reuniones, o debates (hasta más de medio centenar de actos) en el que participan empresas expositoras, asociaciones e instituciones de destacado reconocimiento, y en el que la sostenibilidad animal y el I+D+i son los protagonistas.

El certamen no ha comenzado todavía pero el trasiego en las instalaciones de Feria de Zaragoza es constante. Porque una feria que ocupa más de 86.000 metros cuadrados, en la que participan casi un millar de empresas expositoras, que exhibe animales vivos y que cuenta con un amplio programa de jornadas técnicas inicia su actividad mucho antes de que los primeros visitantes crucen sus puertas.

Figan se inaugurará el martes -y se celebrará hasta el próximo viernes-, pero el trabajo ya ha comenzado en las instalaciones del recinto ferial de la capital aragonesa. La captación de participantes y la promoción de este Salón Internacional para la Producción Animal se desarrolla con intensidad durante todo el año, pero desde el jueves pasado ya se nota que su celebración está cerca. Fue ese día cuando comenzó el montaje de los expositores y la llegada de la maquinaria y los equipos (todos ellos muy tecnológicos y algunos de grandes dimensiones) que se exhibirán en los pabellones 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del recinto de la carretera de Madrid. Un montaje, explican los responsables del certamen, que durará cinco días (hasta mañana lunes) y que ocupará -de 8.30 a 20.00 excepto el último día que terminará a las 18.00- a alrededor de 2.000 trabajadores. Para eso, llegan, además, hasta la Feria de Zaragoza unos 1.200 vehículos por día y alrededor de 900 camiones cargados de materiales.

Figan también exhibe animales, pero los ejemplares de las distintas especies y razas -unas 1.000 cabezas en esta edición- no llegarán al recinto ferial hasta hoy y su acomodo se extenderá hasta el domingo. En su descarga y su instalación en los recintos para ellos preparados participan, detallan los responsables, unas siete personas (personal de Feria, transportistas y ganaderos).

"Los animales, como el resto de los pabellones, estarán vigilados por nuestros compañeros de seguridad las 24 horas del día", destacan desde la institución ferial, que señalan además que una treintena de estudiantes de la Facultad de Veterinaria (en turnos de 12 personas) ayudarán a los ganaderos a dar de comer a los animales y cambiarles la paja, etc. durante los días en los que celebra el certamen. A ellos hay que sumar dos personas asignadas para el transporte del alimento de la ganadería y un servicio veterinario "por si hubiera cualquier incidencia, como por ejemplo, un parto".

Una intensa actividad y un amplio despliegue para convertir a Zaragoza en el "referente del sur de Europa" en lo que a tecnología e innovación ganadera se refiere. Buena prueba de ello es el recorrido por los distintos expositores y la parada (obligada) en aquellas empresas que invierten en I+D+i y cuyos productos destacan por su aportación tecnológica al mercado.

En esta edición, el jurado evaluador, integrado por expertos del sector agropecuario nacional, ha acordado premiar un total de 56 productos -12 de ellas son innovaciones y 44 mejoras técnicas- que destacan por su desarrollo innovador o su avance tecnológico, porque contribuyen a la sostenibilidad de las explotaciones y porque dan respuesta a las necesidades de la industria pecuaria.

Mucho más que ver

Sin duda, la zona expositiva es el mayor atractivo de este salón. Pero no es el único. Durante los cuatro días, Figan ofrece también un amplio programa de actividades paralelas en las que participarán empresas expositoras, asociaciones e instituciones con amplio conocimiento y reconocimiento del sector ganadero.

Bienestar animal, sostenibilidad, y, por supuesto, mucha tecnología e innovación se convertirán en los protagonistas de las más de 50 jornadas, ponencias, congresos, mesas redondas... que se celebrarán en las salas de las que dispone la Feria de Zaragoza, un recinto que numerosas organizaciones eligen también estos días como marco para celebrar sus asambleas o reuniones.

Será la empresa aragonesa Exafan las que inaugurará, el mismo día de la apertura de Figan, el programa de jornadas. Lo hará con un congreso centrado en el sector porcino que lleva como título ‘Análisis de la explotación porcina del futuro’. Ese mismo día y en jornada de tarde será el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Zaragoza el que debatirá en una mesa redonda los retos de futuro de la veterinaria y ganadería sostenibles en Aragón.

Preocupa al sector ganadero la evolución de las exigencias legislativas relacionadas con el bienestar animal, pero también la evolución y las demandas del consumidor.

Por eso, Asoprovac, la asociación española de productores de vacuno de carne que agrupa al 70% de la producción del país y cuenta con de 3.000 asociados en todo el territorio nacional -también en Aragón- celebra una jornada el día 20 en la que también se "restablecerá la verdad sobre la carne" y se cuestionará si la producción responde a las demandas de los mercados.

Son solo algunos de los ejemplos de un larga lista de encuentros en los que se analizará la alimentación animal, el uso de los medicamentos y antibióticos, el impacto de la PAC en la ganadería o la mejor y más correcta gestión de los polémicos purines. Charlas abiertas al publico en general que se combinan con todo un calendario de asambleas en las que se estrena la Asociación de Productores de Alfalfa Deshidratada (Aefa), con sede en Zaragoza, y que se estrena en su participación en Figan.

En materia de innovación, además, la Fundación Parque Científico Aula Dei, CITA y Gobierno de Aragón presentarán el Clúster Nacional de Productores de Porcino y de la Aceleradora de Empresas Porcinnova.

Por ser una empresa excelente

Fue en 2017 cuando Figan decidió reconocer e incentivar el buen hacer de las empresas pecuarias que destacaban por aportar aspectos técnicos innovadores que mejoran la actividad ganadera y los resultados de la explotación. Y así creó el Premio Excelencia, que en aquella edición solo tuvo un ganador, Granja San Miguel, situada en la localidad zaragozana de Mainar.

En esta nueva edición, la convocatoria ha sido todo "un éxito", señalan sus organizadores, que destacan el "aumento notable del número de participantes y del nivel de las candidaturas". Eso explican las cifras. Son cinco las empresas premiadas: una de ovino, una de bovino, una avícola y dos de porcino, aunque en este caso, ninguna es aragonesa.

Hasta Toledo viaja el premio en la categoría de ovino. Ganadería Valle de los Molinos (Toledo), una explotación gestionada desde 1985 por su propietario, Emilio Alonso Balmaseda, ha sido reconocida por mejorar la heterogeneidad y la calidad genética de su base animal, así como por aplicar nuevas tecnologías para las labores del cuidado y alimentación del ganado.

La explotación leridana Agropecuaria Montgai, se ha alzado con el premio en la categoría de bovino. Especializada en raza frisona y de color, esta granja utiliza comederos eficientes que reducen el desperdicio del pienso al mismo tiempo que mantienen siempre su composición nutricional óptima. Además han aplicado un programa sanitario que reduce al máximo el uso de antibióticos.

Grupo Avícola Rujamar, de Cuenca, tiene premio como empresa pionera y líder en innovación, sostenibilidad, bienestar animal y producción alternativa en el sector de las gallinas ponedoras en el mercado español. Y es que el 100% de su producción se cría sin jaulas.

Dos empresas se han hecho con el galardón en la categoría de porcino. En este caso el jurado ha decidido reconocer a Ganadería Casaseca 2010 de Salamanca, y al Centro de Experimentación y Formación Porcino situado en Segovia. La primera es excelente por sus prácticas de bienestar animal, de sostenibilidad y respeto del medio ambiente, para las que hacen uso de innovación tecnológica tanto en la alimentación -dirigida a través de ‘software’-, como en el control del uso del agua en la explotación o la vigilancia de los animales.

El centro segoviano logra el reconocimiento por el uso de robots colaborativos para la alimentación e inseminación de su producción (en intensivo), que compatibiliza con la práctica de pruebas experimentales en condiciones controladas, así como la formación de personal en sus instalaciones.

