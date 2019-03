Cuando Paco Sánchez llegó a trabajar al comedor del colegio Julio Verne algunos niños y muchos padres se sorprendieron. Fue hace tres cursos y era la primera vez que veían a un chico monitor de comedor. Hoy son siete compañeros los que atienden a los chavales de este colegio de Miralbueno. Probablemente es el comedor más igualitario de Aragón.

"Al principio los niños flipaban al ver a un chico, pero luego enseguida se acostumbraron. Da igual que el monitor de comedor sea chico o chica. A los padres les sorprendía que fuera tan joven. Con mis compañeras monitoras de comedor he tenido siempre muy buena relación y me han ayudado mucho. Me gusta mucho mi trabajo", afirma Paco, de 21 años.

En las cocinas y comedores escolares apenas trabajan hombres. Es uno de los sectores profesionales donde hay mayor desigualdad de género, como en los relacionados con los cuidados y la limpieza. En Aragón trabajan unas 1.500 monitoras de comedor en los colegios y solo una veintena de hombres.

Paco lleva a los chavales de 5º de Primaria, los mayores del cole (es un centro nuevo y cada curso se ha ido incorporando un nivel). Trabaja de 12.30 a 15.00. El trabajo de monitor de comedor es mucho más que dar de comer a los pequeños o vigilar a los mayores. "Seguimos una programación de actividades. Hay días en los que vemos una película, otros hacemos talleres, organizamos torneos deportivos o toca juego libre. Mis chicos comen en el turno de dos a tres. Me llevo muy bien con ellos. Es un trabajo muy vocacional", explica.

Paco Sánchez también es Bboy_jooker, bailarín profesional de breakdance y miembro del grupo Circle of Trust. De hecho gana más dinero bailando que como monitor de comedor. "Mientras pueda quiero hacer compatibles las dos actividades", señala. Entrena unas dos horas diarias: ejercicios físicos y técnicas de baile. Ensaya en un local de 'beakers' en las Delicias. Participa en competiciones y actúa en teatros de toda España. También ha bailado en el extranjero y quiere seguir creciendo en el mundo del breakdance.