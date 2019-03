Apenas queda una semana para que comiencen los primeros desfiles de la Aragón Fashion Week y los tres recintos donde se celebrará, la Escuela Superior de Arte y de Diseño de Aragón (ESDA), el Museo Pablo Serrano y el Museo de Zaragoza, ya han colgado el cartel de completo. De hecho, lo colgaron escasos minutos después de que las invitaciones, que son gratuitas, fueran accesibles para el público en la página web oficial del evento y esto ha provocado las quejas de aquellos interesados en acudir.

"Hoy he intentado coger las entradas para los desfiles de Roberto Verino y María Escoté del próximo sábado 23. Como son accesibles a partir de las 8.00, a las 7.45 mis padres y yo ya estábamos dentro de la página web preparados para adquirirlas. Cuando ha llegado la hora, han pasado unos pocos segundos y ya estaban agotadas". La joven Marta Aranda expresaba su malestar esta mañana y afirma que las entradas "no han durado ni un minuto disponibles". "Pienso que ya estaban repartidas de antes o había muchas reservadas antes porque no es normal que duren tan poco en la página", ha asegurado.

Llevo un cabreo encima que no es ni medio normal. Estaba intentando coger las invitaciones de la Aragón Fashion Week, llevaba metida en la página desde las 7.45 y mis padres igual. Hasta las 8 no dejaba cogerlas y cuando he seleccionado el desfile, ponía que estaban agotadas. — sʀᴛᴀ.ᴄʜᴇ (@MartaAranda13) 15 de marzo de 2019

Está claro que las invitaciones de la #aragonfashionweek están repartidas antes de estar disponibles al público, por lo que a las 8 ya se agotan. Dejen de dar falsas ilusiones. Ayer pasó lo mismo; en el Facebook pusieron a y 20 que se habían agotado cuando a y 3 ya no dejaban — sʀᴛᴀ.ᴄʜᴇ (@MartaAranda13) 15 de marzo de 2019

Desde la organización de la Aragón Fashion Week aseguran que, a pesar de que existe un cupo reducido de entradas reservadas, han sacado disponibles las máximas teniendo en cuenta el espacio de celebración de los desfiles. "Estamos hablando de museos, no de una feria, por lo que el aforo de los espacios es bastante limitado. Este año nos hemos encontrado con bastante más aceptación que el anterior y con una gran saturación de la página", han explicado. Además, han asegurado que el acceso a las invitaciones se ha gestionado a través de la plataforma internacional de venta de entradas Eventbrite, por lo que el correcto funcionamiento de esta no depende de la organización.

Los desfiles comienzan el próximo jueves 21 de marzo y durante esta semana se ha activado la adquisición de entradas de manera escalonada. Así, este pasado miércoles se pudieron adquirir las de los primeros desfiles, el jueves las del viernes 22 y hoy las del sábado 23. Según la organización, esta mecánica se siguió con el objeto de "evitar colapsos en la página web", aunque no se ha conseguido del todo.

"Este pasado miércoles se conectaron a la página web más de 300 personas a la vez y por eso las que el centro tenía disponibles se agotaron en apenas unos minutos. Hay tanta afluencia que la página se colapsa", ha explicado la directora de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Aragón, Luisa Pellejero. Allí será donde el jueves comiencen los primeros desfiles de HILVANA (19.00), Lamov (19.50) y JC Pajares y Guillen Studio (20.30). El viernes, el Museo de Zaragoza acogerá el desfile “HAC_R: Fashion Rebellion” (18.00) y el de marcas aragonesas (20.00). Y el sábado, último día del evento, se darán cita en el Museo Pablo Serrano, el desfile de Doz Studio (19.00), el de Roberto Verino (20.00) y el de María Escoté (20.45).

Quejas en redes

Trinidad García es otra de las personas que llevan desde el miércoles intentando hacerse con alguna entrada de los diferentes desfiles, aunque asegura que el de María Escoté o el de Roberto Verino eran sus favoritos. "Todos los días me conectaba unos minutos antes de las 8.00 para registrarme y me salía un mensaje en el que decía que las entradas no estaban todavía disponibles. Cuando volvía a intentarlo a las 8.00 ya me había quedado sin invitaciones", ha lamentado. Además, García insiste en que "se deberían poner más disponibles o tener en cuenta la gran afluencia del evento". En la cuenta oficial de Instagram de la Aragón Fashion Week también son reiteradas las quejas respecto a la "volatilidad" de las entradas y a la "publicidad engañosa por el reparto de las entradas".

Desde la organización han asegurado que el gran interés del público en el evento de este año puede servir para plantear que en ediciones futuras se escojan recintos con mayor aforo y lamentan que este año haya habido tantas quejas respecto a las entradas."El año pasado la gestión de las invitaciones se hacía a través de correo electrónico y como no resultó efectivo pensamos cambiar el modo de organización, aunque este año tampoco ha satisfecho demasiado", han señalado.

